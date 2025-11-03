حاكم الشارقة يدعم مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

الشارقة (الاتحاد)



اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمســـرح الطـــفل، الذي تنــظمه جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، بقيمة 950 ألف درهـــم، وذلك استعـــداداً لانطلاق الدورة التاسعة عشرة من المهرجان في قصر الثقــافة بالشارقة خلال شهر ديسمبر المقبل.





وثمّن عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن سموه يواصل دعمه السخي للحركة الثقافية والمسرحية في الدولة والعالم العربي، ويولي اهتماماً خاصاً بالطفل باعتباره نواة المستقبل وبداية بناء الإنسان المبدع.

وقال العويس إن صاحب السمو حاكم الشارقة يؤكد، من خلال دعمه المتواصل لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، أهمية المسرح في بناء الشخصية، وصقل المهارات وتنمية القدرات الإبداعية منذ الصغر، ضمن رؤية شاملة تعنى بمختلف الفئات المسرحية، بدءاً من مسرح الطفل. وأضاف العويس أن سموه استكمل بمبادراته الرائدة لجميع مراحل الأداء المسرحي من خلال مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، المسرح المدرسي، المسرح الصحراوي، مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، المسرح الكشفي، مهرجان خورفكان المسرحي، أيام الشارقة المسرحية، مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، والمهرجان العربي للمسرح، إلى جانب الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه سموه للعديد من المهرجانات العربية والعالمية.

واختتم العويس تصريحه قائلاً: «مهرجان الإمارات لمسرح الطفل أصبح فعالية سنوية بارزة على خريطة المسرح الإماراتي، ويشكل منصة فنية تسهم في تنمية الإبداع والابتكار، وترسيخ القيم الثقافية الأصيلة في نفوس الأجيال القادمة».

من جانبه أعرب إسماعيل عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين في دولة الإمارات، عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المستمر واهتمامه بالمسرحيين وبالحركة المسرحية في الدولة، مؤكداً أن رعاية سموه تشكل دافعاً متجدداً نحو الارتقاء بالمسرح الإماراتي، وتعزيز رسالته الثقافية والإنسانية، ليسهم مع المؤسسات الثقافية في الشارقة في تعزيز مكانه ودور الشارقة في ريادة النهضة الثقافية، التي تشكّل رافداً نوعياً على المستوى الحضاري والإنساني تعزيزاً لحوار الثقافات.