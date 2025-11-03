الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

حاكم الشارقة يدعم مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

حاكم الشارقة يدعم مهرجان الإمارات لمسرح الطفل
4 نوفمبر 2025 02:18

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمســـرح الطـــفل، الذي تنــظمه جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، بقيمة 950 ألف درهـــم، وذلك استعـــداداً لانطلاق الدورة التاسعة عشرة من المهرجان في قصر الثقــافة بالشارقة خلال شهر ديسمبر المقبل.

أخبار ذات صلة
ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد القاسمي يشهدان مراسم يوم العلم
جواهر القاسمي تُطلق مبادرات «الحماية المجتمعية للأطفال» في المغرب

وثمّن عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن سموه يواصل دعمه السخي للحركة الثقافية والمسرحية في الدولة والعالم العربي، ويولي اهتماماً خاصاً بالطفل باعتباره نواة المستقبل وبداية بناء الإنسان المبدع.
وقال العويس إن صاحب السمو حاكم الشارقة يؤكد، من خلال دعمه المتواصل لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، أهمية المسرح في بناء الشخصية، وصقل المهارات وتنمية القدرات الإبداعية منذ الصغر، ضمن رؤية شاملة تعنى بمختلف الفئات المسرحية، بدءاً من مسرح الطفل. وأضاف العويس أن سموه استكمل بمبادراته الرائدة لجميع مراحل الأداء المسرحي من خلال مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، المسرح المدرسي، المسرح الصحراوي، مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، المسرح الكشفي، مهرجان خورفكان المسرحي، أيام الشارقة المسرحية، مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، والمهرجان العربي للمسرح، إلى جانب الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه سموه للعديد من المهرجانات العربية والعالمية.
واختتم العويس تصريحه قائلاً: «مهرجان الإمارات لمسرح الطفل أصبح فعالية سنوية بارزة على خريطة المسرح الإماراتي، ويشكل منصة فنية تسهم في تنمية الإبداع والابتكار، وترسيخ القيم الثقافية الأصيلة في نفوس الأجيال القادمة».
من جانبه أعرب إسماعيل عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين في دولة الإمارات، عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المستمر واهتمامه بالمسرحيين وبالحركة المسرحية في الدولة، مؤكداً أن رعاية سموه تشكل دافعاً متجدداً نحو الارتقاء بالمسرح الإماراتي، وتعزيز رسالته الثقافية والإنسانية، ليسهم مع المؤسسات الثقافية في الشارقة في تعزيز مكانه ودور الشارقة في ريادة النهضة الثقافية، التي تشكّل رافداً نوعياً على المستوى الحضاري والإنساني تعزيزاً لحوار الثقافات.

جمعية المسرحيين
مهرجان الإمارات لمسرح الطفل
الشارقة
دائرة الثقافة
سلطان القاسمي
الإمارات لمسرح الطفل
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
التعليم والمعرفة
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
اليوم 13:59
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©