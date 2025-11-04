الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

نهر هيكتوريا الجليدي يتراجع 25 كيلومتراً خلال عام

نهر هيكتوريا الجليدي يتراجع 25 كيلومتراً خلال عام
4 نوفمبر 2025 12:26

أظهرت دراسة علمية نشرت أمس الاثنين، أن نهر هيكتوريا الجليدي الواقع في شرق شبه جزيرة أنتاركتيكا، تراجع بأسرع وتيرة مسجلة في التاريخ الحديث خلال عام 2022. ووجد فريق من الباحثين أن نحو 50% من مساحة النهر الجليدي تفككت خلال شهرين فقط، وذلك بعد تحليل بيانات جيوفيزيائية وصور أقمار اصطناعية على مدى فترة زمنية.

وقال الفريق إن نهر هيكتوريا تراجع بمقدار نحو 25 كيلومترا خلال الفترة من يناير 2022 وحتى مارس 2023، من بينها نحو 8 كيلومترات فقدت بين نوفمبر وديسمبر2022 وحدهما.

وأوضح الفريق، الذي يقوده باحثون من جامعة كولورادو بولدر، أن الطبقة الصخرية المسطحة التي يرتكز عليها النهر الجليدي جعلته يطفو بعدما خف وزنه بشكل كبير وسريع، مما أدى إلى تفككه بشكل متسارع. من جهتها قالت الباحثة الرئيسية نعومي أوشوات، إن استخدام الفريق لبيانات الأقمار الاصطناعية على فترات زمنية مختلفة كان أساسيا في رصد سرعة التراجع. من جانبه قال تيد سكامبوس، عضو الفريق، إن تراجع النهر الجليدي "صادم بعض الشيء، فهذا التراجع السريع يغير حقا ما هو ممكن للأنهار الجليدية الأخرى الأكبر حجما في القارة". 

المصدر: وام
الجليد
