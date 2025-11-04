الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للرسوم المتحركة» يفتح فرصاً مبتكرة أمام الناشرين

خولة المجيني.
4 نوفمبر 2025 16:35

الشارقة (الاتحاد)
فتح مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة آفاقاً جديدة للتعاون بين الناشرين واستوديوهات الرسوم المتحركة العالمية، حيث شارك في جناح خاص في الدورة الـ 15 من مؤتمر الناشرين التي جمعت 1300 ناشر من 116 دولة، وطرح رؤيته تجاه تحويل الكتب إلى محتوى مرئي، وتسهيل شراء وبيع الحقوق بين الناشرين وشركات الإنتاج.وقدّم جناح المؤتمر في المعرض تجربة تفاعلية متكاملة جمعت بين المعرفة والتقنية، حيث استعرض الأدوات العملية التي تدمج القصص في وسائط جديدة، بما فيها الأجهزة اللوحية وتقنيات الواقع الافتراضي، وذلك بالتعاون مع شريك المؤتمر الاستراتيجي «واكوم»، الشركة الرائدة في تصنيع الأجهزة المخصصة للرسامين وفناني تحريك الصور.
كما قدّم تطبيق Story Builder التابع لشركة VRwareEdu رؤية تفاعلية حول مستقبل السرد القصصي، إذ يوفر هذا التطبيق، الذي يستند إلى تكنولوجيا الميتافيرس، للمستخدمين فرصة صناعة وتجربة كتبهم الرقمية المصورة، من خلال دمج الصور، وإضافة الملصقات وفقاعات الحوار، إلى جانب تسجيل أصواتهم في تجربة عملية حول سبل إعادة تصوّر الحكايات وتقديمها رقمياً للجماهير.واستضاف جناح المؤتمر وفداً يابانياً يضم ناشرين وممثلي استوديوهات رسوم متحركة للقاء نظرائهم العرب والدوليين، بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التبادل الدولي، في مجال تحويل الكتب إلى مشاريع رسوم متحركة.
وقالت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة: «لمسنا خلال مشاركتنا تفاعلاً لافتاً من الناشرين الدوليين والعرب، الذين أبدوا اهتماماً متزايداً بالتعرّف على آليات تحويل كتبهم إلى أعمال رسوم متحركة، وقد فتح هذا الحوار المباشر آفاقاً جديدة لتعاونٍ عملي بين صناعة النشر وصناعة المحتوى البصري».
وأضافت: «إن هذا الإقبال يؤكد اتساع الوعي العالمي بأهمية توظيف التقنيات الإبداعية في تطوير الكتاب الورقي وتوسيع جمهوره، ويعكس في الوقت نفسه الدور الذي تؤديه الشارقة كمركزٍ يجمع قطاعات الإبداع المختلفة، ويدعم المواهب في بناء اقتصادٍ إبداعي مستدام».

أخبار ذات صلة
سلطان القاسمي: نحرص على راحة سكان الشارقة ونحدّث مناطقها القديمة
جواهر القاسمي: بناء الأوطان يبدأ من بناء فكر الإنسان
مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة
الناشرين الإماراتيين
الشارقة
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©