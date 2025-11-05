الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الناشرين الإماراتيين»: «الشارقة للكتاب» يضع الناشر الإماراتي في قلب المحفل الدولي

«الناشرين الإماراتيين»: «الشارقة للكتاب» يضع الناشر الإماراتي في قلب المحفل الدولي
6 نوفمبر 2025 00:31

الشارقة (وام)
 أكدت الكاتبة أميرة بوكدرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يشكل منصة عالمية تضع الناشر الإماراتي في قلب محفل النشر الدولي، وتفتح أمامه آفاق التعاون والتبادل المعرفي والثقافي مع الفاعلين الدوليين في القطاع، مشيدة بجهود هيئة الشارقة للكتاب وتنظيمها الأمثل لهذا الحدث، الذي يجمع الناشرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.وقالت إن مشاركة الجمعية في النسخة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تعكس التزامها بتمكين وتنظيم قطاع النشر المحلي، وتأسيس منظومة داعمة متكاملة للناشرين وفق رؤية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للجمعية وتوجهات دولة الإمارات.
 وأوضحت أن الجمعية تسعى عبر مشاركتها في المعرض إلى بناء شراكات جديدة على المستويين المحلي والدولي لتعزيز الصناعات الإبداعية، انطلاقاً من رؤيتها في دعم قطاع النشر المحلي وتعزيز حضور الناشر الإماراتي على الساحة الثقافية الإقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن المعرض يتيح مساحة مثالية للتفاعل بين الناشرين الإماراتيين ونظرائهم الدوليين لتبادل الخبرات وعرض التجارب الإماراتية المتميزة في صناعة الكتاب.
وأكدت أن كل دورة من معرض الشارقة الدولي للكتاب تمثل فرصة جديدة لتقييم الإنجازات والبناء على ما تحقق، ومواصلة المسيرة نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للنشر والمعرفة.

