بدور القاسمي تكرِّم الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025

الشارقة (الاتحاد)

كرّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجوائز الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وذلك خلال حفل خاص أقيم ضمن فعاليات اليوم الأول من المعرض الذي تنظمه الهيئة في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

وشهدت جوائز المعرض هذا العام زيادة في نسبة المشاركات، إذ بلغت 2076 مشاركة، منها 184 مشاركةً لكتّابٍ إماراتيين، و1339 مشاركةً لكتّابٍ عرب، و454 مشاركةً من كتّابٍ أجانب، إضافةً إلى 99 مشاركة في جائزة ترجمان.

وفي كلمتها خلال افتتاح حفل التكريم، قالت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: «منذ أن أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشروعه الثقافي الكبير، اتسعت حكايات الثقافة في المنطقة والعالم، لتشمل تكريم مَن منحوا الثقافة ملامحهم وسماتهم، وجعلوا من الكلمة مسؤولية، ومن الإبداع وعداً دائماً بالتجدد، وبمتابعة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، صاروا شركاء في بناء ذاكرة تمتد من الكتاب إلى القارئ، ومن الكلمة إلى كل ممارسة يومية مهما تكن صغيرة».

وكرّمت سمو الشيخة بدور القاسمي الفائزين بجائزة «أفضل كتاب إماراتي» لعام 2025، حيث فازت الكاتبة نادية النجار في «فئة الرواية» عن عملها «ملمس الضوء» الصادر عن منشورات المتوسط، فيما نال مركز تريندز للبحوث والاستشارات الجائزة في «فئة الدراسات» عن كتاب «عصر اللؤلؤ.. من الفقر إلى الازدهار: رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة.. من عصر ما قبل اللؤلؤ إلى عالم ما بعد النفط»، وتسلّم الجائزة الدكتور محمد عبدالله محمد سالم العلي، الرئيس التنفيذي للمركز.

وفي «فئة الإبداع الأدبي» (النصوص المسرحية)، فاز الدكتور عبد الحكيم الزبيدي عن كتابه «ليالي قرطبة» الصادر عن الهيئة العربية للمسرح، بينما نالت الكاتبة أسماء الهاملي جائزة «فئة الرواية الأولى» عن روايتها «قبيلة الرمال» الصادرة عن دار بوملحه للنشر والتوزيع.

أما جائزة «أفضل كتاب عربي» لعام 2025، فحصدها الكاتب عبد العزيز آيت بنصالح عن روايته «بيت الحياة» الصادرة عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع.

وفي الفئات الأجنبية، فازت الكاتبة Siphiwe Gloria Ndlovu بجائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي لعام 2025 عن عملها The Creation of Half-Broken People الصادر عن Picador Africa، وتسلّمت الجائزة نيابةً عنها Aoife Lennon-Ritchie. كما نالت الكاتبة سونيتا كريش نان جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي لعام 2025 عن كتابها I Am What I Am الصادر عن Westland Books.

وفي الجوائز المخصّصة لدور النشر، فازت دار نبطي للنشر بجائزة «أفضل دار نشر محلية» لعام 2025، وتسلم الجائزة محمد عبدالله نور الدين، مدير الدار. كما نالت الدار الأهلية للنشر والتوزيع – الأردن جائزة «أفضل دار نشر عربية» لعام 2025، وتسلم الجائزة أحمد سفيان أبو طوق، مدير الدار. أما جائزة «أفضل دار نشر أجنبية» لعام 2025، فذهبت إلى Penguin Random House – الهند، وتسلم الجائزة قوروف شري ناقيش، المدير التنفيذي للدار.

وكرّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال الحفل، رعاة الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تقديراً لدعمهم المستمر في إنجاح هذا الحدث الثقافي العالمي. وشمل التكريم الشريك الرسمي شركة e& اتصالات، وشريك التطوير شركة أرادَ، والشريكين المصرفيين بنك الاستثمار وبنك الشارقة، إلى جانب الشريك البحثي مركز تريندز للبحوث والاستشارات. كما تم تكريم الشريك الإعلامي الرسمي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، والشريك الاستراتيجي مطار الشارقة الدولي، والداعم التقني المالي المالية المركزية.



محمد العلي: الفوز تعزيز لثقافة البحث العلمي الهادف

قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن فوز المركز بجائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات عن كتاب «عصر اللؤلؤ من الفقر إلى الازدهار» ليس تتويجاً لكتاب بعينه، بل تأكيد على رؤية المركز في دعم الثقافة والمعرفة، وتعزيز ثقافة البحث العلمي الهادف والقائم على التحليل الموضوعي والاستشراف المستقبلي، كما يبرز دور «تريندز» في توثيق مسيرة المنطقة وتقديمها كنموذج يستحق الدراسة والتحليل للأجيال الحالية والقادمة وللباحثين من حول العالم.

وذكر الدكتور العلي أن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب تُعدُّ من أبرز الجوائز الثقافية في منطقة الشرق الأوسط، مما يضفي على فوز المركز بهذه الجائزة أهمية خاصة، ويعكس الثقة الكبيرة في مخرجاته الفكرية والبحثية، ويؤكد أيضاً التزام «تريندز» برسالته العالمية، كونه منصة رائدة عالمياً لنشر الفكر المستنير والبحث العلمي الرصين، إلى جانب دوره في إثراء المكتبة العربية والعالمية بأعمال بحثية ومعرفية قيمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» أن هذا الفوز والتكريم يكتسب أهميته من كونه يأتي في إطار اهتمام المركز بتوثيق التجارب الحضارية وتحليلها بأدوات علمية رصينة، موضحاً أن كتاب «عصر اللؤلؤ» هو محاولة بحثية توثيقية لقراءة الماضي بوعي، وفهم الحاضر بدقة، واستشراف المستقبل بثقة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز سيكون حافزاً قوياً لمواصلة مسيرة المركز في إنتاج البحوث والدراسات النوعية التي تثري المعرفة الإنسانية، وتقديم رؤى استشرافية ملهمة تخدم ازدهار وتقدم المجتمعات، مضيفاً أنه يعزز أيضاً رؤية «تريندز» في مواصلة تنمية ثقافة البحث العلمي لدى الأجيال الشابة ودعم المعرفة الهادفة.