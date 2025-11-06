الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للتراث» تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

جناح «أبوظبي للتراث» المعرض (وام)
7 نوفمبر 2025 01:25

أبوظبي (وام)

تشارك هيئة أبوظبي للتراث، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها في الفعاليات الثقافية المحلية والإقليمية، والتوسع في نشر الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالي الأدب والتراث، بما يسهم في توطيد التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية بمجالات عمل الهيئة من الدول المختلفة.
وقال عبيد بن قذلان المزروعي، مدير إدارة الشعر في هيئة أبوظبي للتراث، إن مشاركة الهيئة في معرض الشارقة الدولي للكتاب تأتي تأكيدا لرسالتها في صون الموروث الثقافي والأدبي، وتعزيز حضور الشعر النبطي والأدب العربي في الساحة الثقافية المحلية والعربية.
وأضاف، أن الهيئة تسعى من خلال هذه المشاركة إلى إبراز الجهود البحثية والإبداعية التي تبذلها في توثيق الشعر النبطي ودراساته النقدية، وتقديم إصدارات تسهم في حفظ هذا الفن الأصيل ونقله للأجيال القادمة، لافتا إلى المعرض يشكل فرصة ثمينة للتواصل مع الأدباء والباحثين والمهتمين، وتوسيع دائرة الحوار الثقافي الذي يعزز من مكانة التراث الإماراتي على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويعد المعرض منصة بارزة للتعريف بإصدارات الهيئة في مجالات الأدب والتراث.

هيئة أبوظبي للتراث
الإمارات
الشارقة
معرض الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
