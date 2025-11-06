الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يستعرض أبرز إصداراته ومشاريعه بمعرض الشارقة للكتاب

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يستعرض أبرز إصداراته ومشاريعه بمعرض الشارقة للكتاب
7 نوفمبر 2025 00:09

الشارقة (وام)
يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في النسخة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 عبر منصة متكاملة تستعرض أبرز الإصدارات الوطنية، والمشاريع الرقمية، والمبادرات الثقافية، والخدمات التي يقدمها للباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات وأفراد المجتمع.
وقال عبدالعزيز العنزي، رئيس قسم تقنية المعلومات الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المعرض تضم ركناً لتعريف الجمهور بعمليات ترميم الوثائق التاريخية، وركناً للذكاء الاصطناعي وأبرز مشاريع الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا المجال، وركناً خاصاً بكتاب «زايد رحلة في صور» وكتاب «الشيخة سلامة بنت بطي»، وركناً لمكتبة الإمارات وأحدث مبادراتها ومشاريعها، إلى جانب ركن للصور الفوتوغرافية التاريخية.
ويثري منصته هذا العام بعدد كبير من الكتب الصادرة حديثاً، وبترجمات لعدد من كتبه المهمة ومن الكتب الصادرة حديثاً.

