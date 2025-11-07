السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«دارة آل مكتوم» تشارك في كونغرس المجلس الدولي للأرشيف في برشلونة

«دارة آل مكتوم» تشارك في كونغرس المجلس الدولي للأرشيف في برشلونة
7 نوفمبر 2025 17:01

برشلونة (وام) شاركت «دارة آل مكتوم»، التي يشرف عليها المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أعمال كونغرس المجلس الدولي للأرشيف الذي عُقد في مدينة برشلونة الإسبانية مؤخراً بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء وممثلي المؤسسات الأرشيفية من مختلف دول العالم.وشارك وفد «دارة آل مكتوم» في عدد من الاجتماعات والجلسات المتخصصة ضمن فعاليات الكونغرس، والتي تناولت سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأرشيفية حول العالم، إلى جانب مناقشة أحدث التطورات التقنية في مجالات الأرشفة الرقمية، وإدارة السجلات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حفظ وإدارة المحتوى الأرشيفي. وتهدف مشاركة «دارة آل مكتوم» في هذا الحدث العالمي إلى الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في الحفظ الرقمي، والفهرسة، وإدارة الوثائق، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الخبرة المتقدمة في مجال الأرشفة، وتعزيز حضور الدارة في المحافل العالمية جهة رائدة في توثيق الذاكرة المؤسسية لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم. وتأتي هذه المشاركة أيضاً في إطار دعم جهود الدارة وخططها لبناء أرشيف مستدام وفق المعايير الدولية، وتبادل الخبرات مع الخبراء العالميين في مجالات الأرشفة والتقنيات الرقمية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأرشيفي وتعزيز دور الدارة مصدراً معرفياً ومرجعاً رسمياً للإرث التاريخي والثقافي لحكام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم.
 

