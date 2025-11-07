السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جناح اليونان في «الشارقة للكتاب» يروي قصص الحضارة الإغريقية

سيسي باباثاناثيو
8 نوفمبر 2025 00:56

محمد عبدالسميع (الشارقة)

من الوهلة الأولى التي تطأ فيها قدماك الجناح اليوناني في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يأسرك مشهد يجمع بين الفلسفة والفن، حيث تتوسط المساحة شجرة زيتون وارفة تمتد أغصانها في قلب الجناح، حاملةً رمزية الحكمة والسلام، ومحاطة بقطعٍ رخامية نُحتت بعناية تروي حكايات حضارةٍ عريقة، تتوزع حولها الكتب والأعمال الفنية في انسجامٍ بصري أنيق، يدمج بين التراث والحداثة.
يحمل الجناح الذي يشارك فيه 58 ناشراً ومؤسسة ثقافية يونانية، ملامح من روح الفلسفة والأسطورة، مقدّماً تجربة فكرية وإنسانية تسلّط الضوء على الأدب اليوناني.
وقالت سيسي باباثاناثيو، مديرة إدارة الآداب في وزارة الثقافة اليونانية، إن المشاركة اليونانية في معرض الشارقة هذا العام ليست مجرد حضور ثقافي، بل هي جسر من الحوار الإنساني يمتد بين الشارقة واليونان، مؤكدةً أن العلاقات الثقافية بين الجانبين تمتد إلى عمق التاريخ وتشهد اليوم مرحلة جديدة من التعاون والإلهام المتبادل.

