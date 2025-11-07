تخريج الدفعة 16 من برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف

أبوظبي (الالتحاد)

احتفل الأرشيف والمكتبة الوطنية، وجامعة السوربون أبوظبي، بتخريج الدفعة السادسة عشرة من المشاركين في برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، وذلك في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي.

وقال الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي بالإنابة للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن تخريج كل دفعة جديدة من البرنامج، يعكس مكانته الراسخة بوصفه منصة أكاديمية ومهنية تُسهم في تطوير الممارسات الأرشيفية، وتعزيز الكفاءات الوطنية المؤهلة لبناء اقتصاد المعرفة القائم على التوثيق وإدارة المعلومات.

من جانبها، هنّأت البروفيسورة ناتالي مارسيال- بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، الخريجين، مثمّنة الجهود التي بذلوها لتحقيق هذا الإنجاز.