السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

تخريج الدفعة 16 من برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف

جانب من التخريج (من المصدر)
8 نوفمبر 2025 00:56

أبوظبي (الالتحاد)

احتفل الأرشيف والمكتبة الوطنية، وجامعة السوربون أبوظبي، بتخريج الدفعة السادسة عشرة من المشاركين في برنامج الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف، وذلك في مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي.  
وقال الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي بالإنابة للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن تخريج كل دفعة جديدة من البرنامج، يعكس مكانته الراسخة بوصفه منصة أكاديمية ومهنية تُسهم في تطوير الممارسات الأرشيفية، وتعزيز الكفاءات الوطنية المؤهلة لبناء اقتصاد المعرفة القائم على التوثيق وإدارة المعلومات.
من جانبها، هنّأت البروفيسورة ناتالي مارسيال- بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، الخريجين، مثمّنة الجهود التي بذلوها لتحقيق هذا الإنجاز.

إدارة الوثائق والأرشيف
الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
السوربون أبوظبي
جامعة السوربون أبوظبي
