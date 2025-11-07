السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «دارة الشعر العربي» و«العويس الثقافية»

محمد الشرقي خلال توقيع الاتفاقية وفي الصورة سليمان الجاسم وإبراهيم الهاشمي (وام)
8 نوفمبر 2025 00:57

الفجيرة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، توقيع اتفاقية تعاون بين دارة الشِّعر العربي بالفجيرة، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. وقّع الاتفاقية، سليمة المزروعي، مدير دارة الشِّعر العربي بالفجيرة، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.
وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، أهمية الشَّراكات المُستدامة بين المؤسسات الثقافية داخل الدولة وخارجها، ودورها في تعزيز الإبداع الثقافي ومشاريعه التي تدعم إثراء المشهد الأدبي، محلياً وعربياً ودولياً.
وأشار سموه إلى التزام حكومة الفجيرة، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتطوير المبادرات الثقافية والتعاون الفاعل بما يرتقي بقطاع الثقافة في الدولة، ويسهم في ترسيخ مكانتها في هذا المجال الحيوي على الصعد كافة.
وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز آفاق التعاون الثقافي المشترك بين دارة الشِّعر العربي بالفجيرة، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في المجالات الثقافية عامة، والشِّعر العربي خاصة، وفتح آفاق متجددة وإبداعية بين الطرفين.
كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التعاون المتفق عليها، وقضايا الثقافة والأدب والصناعات الإبداعية، بما يرتقي بقطاع الثقافة عامةً، ويخدم توجّهات الدولة في هذا المجال.
حضر التوقيع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور سليمان الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

دارة الشعر العربي
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
مؤسسة سلطان العويس الثقافية
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
