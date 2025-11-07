«حديقة أم الإمارات».. عطلة نهاية أسبوع مليئة بالفعاليات الترفيهية

أبوظبي (الاتحاد)

تدعو «حديقة أم الإمارات» زوارها لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، يتصدرها «مهرجان كوريا 2025»، الذي يستضيفه المركز الثقافي الكوري في دولة الإمارات يومي 7 و8 نوفمبر، ويشمل عروضاً ثقافية وتجارب تفاعلية وورش عمل مناسبة لمختلف أفراد العائلة. يقام المهرجان تحت شعار «متصلون» تماشياً مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، حيث يسلّط الضوء على التناغم بين التراث الكوري والثقافة المعاصرة.

يتضمن المهرجان عروضاً أدائية حيّة، وورش عمل ثقافية، واستعراضات كي بوب، وتجارب تذوق للمأكولات الكورية التقليدية، مقدماً مساحة تفاعلية تجمع الزوار من خلفيات متنوعة في أجواء مبهجة. كما يشهد المهرجان أول عرض عام لأحد أعمال الرسوم المتحركة الشهيرة «كيبوب ديمون هنترز»، والذي يُعرض حصرياً ضمن فعاليات المهرجان الكوري يوم 8 نوفمبر.

تستضيف «حديقة أم الإمارات» مجموعة من الفعاليات التي تجمع العائلات والأصدقاء في أجواء ممتعة تُشجع على التعرف على مختلف الثقافات والتراث والتواصل مع الطبيعة. ويمكن للزوار التعرف على التراث الإماراتي من خلال عرض الصقور اليومي، حيث يسلط العرض الذي يستمر 45 دقيقة الضوء على فنون الصقارة، مع إتاحة فرصة لالتقاط الصور مع الصقور.

يعود «سوق الحديقة» بحلة جديدة وموقع مركزي بالقرب من حديقة الأطفال والسينما الخارجية، حيث يستضيف السوق أكثر من 60 بائعاً محلياً، يقدمون منتجات يدوية، وأزياء، ومأكولات وحلويات، إلى جانب موسيقى وأنشطة ترفيهية للعائلات.

ويمكن للزوار الاستمتاع بسينما الحديقة عند الساعة 6:00 مساءً، حيث تُعرض باقة من الأفلام المناسبة للعائلة وتقديم تجربة مميزة في أجواء هادئة وسط الطبيعة. ويُعرض فيلم Sea Shadow ضمن فعالية «سينما الأحد»، وهي فعالية عائلية مخصّصة لعرض أفلام مناسبة للضيوف من عمر 13 عاماً فما فوق.