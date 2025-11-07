السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«بريد عُمان» يشارك في «معرض الشارقة للكتاب»

«بريد عُمان» يشارك في «معرض الشارقة للكتاب»
7 نوفمبر 2025 21:30

الشارقة (وام)
يشارك «بريد عُمان طوابع ومقتنيات»، وذلك للمرة الأولى، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، بهدف إبراز الهوية العُمانية وإرسال رسائل للمجتمع فحواها أن الطابع البريدي ما زال يحظى باهتمام فئة كبيرة من المجتمع، والتي تحرص على اقتناء الطوابع الفريدة والتاريخية، التي توثق مراحل تطور الدول بصفة عامة.
وقال محسن الوهيبي من «بريد عُمان طوابع ومقتنيات»: «إن منصة بريد عُمان في معرض الشارقة الدولي للكتاب تضم مجموعة من الطوابع المميزة، ومن أهمها طابع تأسيس الدولة البوسعيدية عام 280، والطابع ذو الأحجار الكريمة الذي تم إصدارة لفترة محدودة، إلى جانب عرض أهم الإصدارات من الكتب التي تتحدث عن التاريخ العماني والثقافة والسياحة العُمانية وعدد من العملات النقدية على مر العصور».
وأعرب الوهيبي عن إعجابه بمستوى معرض الشارقة الدولي للكتاب، وما يضمه من دور نشر عريقة وعالمية، منوهاً إلى أن المنصة العُمانية حظيت بإقبال كبير من جانب زوار المعرض للتعرف على البريد العُماني والطوابع والمقتنيات العمانية، مشيراً إلى أن الطوابع ما زالت تستخدم في سلطنة عُمان خاصة في المراسلات البريدية، إضافة إلى وجود عدد كبير من هواة تجميع الطوابع الذين يحرصون على زيارة المعارض المتخصصة في أنحاء العالم لاقتناء الطوابع النادرة والمهمة.

سلطنة عمان
الطوابع البريدية
المقتنيات والتحف
معرض الشارقة الدولي للكتاب
