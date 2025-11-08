الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

لطيفة بنت محمد تلتقي الحرفيين وأصحاب المشاريع الناشئة في سوق «دبي للتصميم»

لطيفة بنت محمد خلال لقائها الحرفيين وأصحاب المشاريع الناشئة (وام)
9 نوفمبر 2025 01:13

دبي (وام)

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مجموعةً من الحرفيين وأصحاب المشاريع الإبداعية الصغيرة والناشئة، المشاركين ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من أسبوع دبي للتصميم، الذي يُقام بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، وجهة التصميم الرائدة في المنطقة والتابعة لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي.
وتعرفت سموّها، خلال اللقاء، على تجارب رواد الأعمال في تأسيس الأعمال وتطويرها، واستمعت لتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم لاستكشاف فرص الدعم المستقبلية، كما استمعت إلى بعض قصص النجاح في هذا المجال.
وأشادت سموّها بالأفكار الملهمة التي تحوّلت إلى مشاريع وأعمال على أرض الواقع بفضل عزيمة وإصرار أصحابها على النجاح، مؤكدةً أن دبي ستبقى أرض الفرص التي تفتح أبوابها للمبدعين وأصحاب المواهب، وتعمل على تمكينهم لتحقيق طموحاتهم، مما يساهم في ترسيخ مكانة دبي كبيئة داعمة لنمو واستمرارية ريادة الأعمال، ووجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي.
ونوّهت سموّها بقيمة هذا الحدث وأثره في دعم أصحاب الكفاءات ورواد الأعمال في القطاع وتمكينهم وتشجيعهم على تقديم تجاربهم الفريدة، والتعبير عن رؤاهم وأفكارهم النوعية، وتحويل مشاريعهم الناشئة إلى مورد اقتصادي مستدام، مما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

إرث ثقافي
يحتفي السوق، الذي أقيمت فعاليته أمس وتختتم اليوم، بالإرث الثقافي والحرف اليدوية، حيث يستضيف مجموعةً من الحرفيين والمتخصصين في المنتجات اليدوية، ويضم أكثر من 90 علامة تجارية ناشئة، تتيح للزوار اكتشاف تشكيلة واسعة من الأدوات المنزلية والمجوهرات والأزياء، إلى جانب منتجات الحياة العصرية المبتكرة والمستدامة، كما يقدم تجربة متكاملة تجمع بين التصميم وتجارب الطهي، وأنشطة الأطفال، والعروض الموسيقية الحية، ليفتح المجال للتواصل والتفاعل بين جميع أفراد الجمهور.
وتقام فعاليات السوق في الهواء الطلق، حيث يحظى باهتمام ودعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي التي تقدم سنوياً منحاً لـ 10 شركات إماراتية ناشئة ضمن برنامج «منحة دبي الثقافية»، لتشجيع أصحابها على الإبداع ومواصلة الابتكار في المجالات الثقافية والفنية، مما يعكس جهود الهيئة والتزامها بتطوير قطاع الثقافة والفنون، ودعم اقتصاد دبي الإبداعي.

أخبار ذات صلة
«الموارد البشرية»: 5 متطلبات للعامل لضمان الصحة والسلامة في المواقع
شرطة دبي تبحث تعزيز سبل التعاون مع «الداخلية الروسية»
أسبوع دبي للتصميم
لطيفة بنت محمد
دبي
المشاريع الناشئة
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©