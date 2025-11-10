الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

المواهب الأدبية تتألق في «الشارقة للكتاب»

جانب من الأمسية (من المصدر)
11 نوفمبر 2025 01:10

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الأدب بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أمسية شعرية مميزة بالتعاون مع اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، وذلك ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث شهدت الأمسية حضوراً لافتاً من محبي الشعر والأدب.
في مستهل الأمسية، تحدث الشاعر والناقد الدكتور محمد أبوالفضل بدران، المشرف على نادي الأدب بالجامعة، عن أهمية تأسيس الأندية الأدبية في المدارس والجامعات، باعتبارها منصات لاكتشاف المواهب وصقلها وتقديمها للجمهور. وأكد أن الجامعات العربية تزخر بالطلاب الموهوبين الذين يحتاجون إلى الدعم والتشجيع، مشيداً بما يلقاه من دعم كبير من إدارة الجامعة والإدارات المعنية بالتعليم للأنشطة الأدبية والثقافية.
وشهدت الأمسية، إلقاء قصائد شعرية من الشاعرين جاسم المنصوري وخالد خلفان الكعبي، تميّزت بجمال اللغة وعمق المعنى، ولاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور. كما تحدّث الأديب عبيد إبراهيم أبوملحة، عن تجربته الإبداعية في مجال الرواية، لاسيما الرواية التاريخية، بينما استعرض الأديب جمال الشحي تجربته الأدبية والإبداعية وتناول واقع سوق النشر في الإمارات.
واختتمت الأمسية بلمسات أدبية من عريف الحفل إبراهيم سخي باز، الذي قدّم فقرات الأمسية بنصوص نثرية فصيحة، أضفت عليها طابعاً أدبياً مميزاً، مؤكدةً حضور الطلائع الأدبية الشابة في المشهد الثقافي الجامعي.

