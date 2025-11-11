اليونان في «الشارقة الدولي للكتاب».. شراكات ثقافية وجسور إبداعية جديدة

الشارقة (الاتحاد)

أعربت الدكتورة سيسي باباثاناسيو، رئيسة لجنة الآداب في وزارة الثقافة اليونانية، عن إعجابها الكبير بما تشهده إمارة الشارقة من حراك ثقافي رائد على المستويين العربي والعالمي، مثنيةً على جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في جعل الإمارة وجهة عالمية للثقافة والمعرفة، ومشيدة بدور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً محورياً للتواصل الثقافي بين الشرق والغرب.

وقالت: «أينما يُذكر اسم الشارقة، يُذكر معها الحديث عن الثقافة والإبداع، وهذا أمر نادر في العالم، وهو ثمرة رؤية قيادتها الحكيمة».

وأشادت باباثاناسيو بالتنظيم المتميز لمعرض الشارقة الدولي للكتاب وبرامجه النوعية، ووصفت مؤتمر الناشرين الدولي بأنه «من أقوى المؤتمرات التي شهدتها في مسيرتها المهنية»، مشيرة إلى إعجابها الكبير بالبرامج التعليمية الموجهة للأطفال والناشئة، وبالإقبال الواسع من فئات الشباب على القراءة والتعلم، قائلة: «هذا هو الطريق الحقيقي لزرع بذرة المعرفة في الأجيال القادمة وبناء جيل واع معرفياً وعلمياً».

وانتقلت الدكتورة باباثاناسيو لتتحدث عن جناح اليونان في المعرض، الذي جاء هذا العام بتصميم فني يحمل دلالات رمزية عميقة، إذ اتخذ شكل سفينة أثينية قديمة تجسد فكرة انتقال شرارة الفكر الإغريقي إلى العالم. وقالت: «السفينة هي الجسر الذي يربطنا بالثقافات الأخرى، وتحديداً بالعالم العربي ودولة الإمارات، وتصميم الجناح يجسّد حركة الثقافة والمعرفة من خلال مجاديف رمزية تمثل دفّتين، إحداهما تحمل الكتب والإبداعات الأدبية اليونانية، والأخرى الترجمات بين اللغتين العربية واليونانية، وفي المنتصف طاولة مستديرة للحوار والتواصل المباشر بين الزوار والمبدعين، بما يعكس جوهر المشاركة القائمة على التفاعل الثقافي والانفتاح الحضاري».

وأشارت الدكتورة باباثاناسيو إلى أن جناح اليونان يضم معرضاً مصغراً يوثق رحلة الأدب اليوناني ما بعد العصر الكلاسيكي، حيث يمكن للزائر أن يتتبّع تطور الأدب من الحقبة البيزنطية حتى يومنا هذا عبر أعمال أعلام الأدب اليوناني، إلى جانب عرض نماذج من المخطوطات القديمة والقطع الأثرية ذات الصلة بالأدب والكتابة.

وحول الأهداف الاستراتيجية للمشاركة، أكدت أن وجود اليونان كضيف شرف هذا العام يأتي لتقديم صورة شاملة عن اليونان الحديثة وأدبها وفكرها المعاصر، موضحة أن المشاركة تمتد لبناء شراكات ثقافية حقيقية مع المؤسسات العربية، وقالت: «العالم العربي يعرف الكثير عن اليونان القديمة، ونحن هنا اليوم لنقدّم له اليونان الحديثة بكل أبعادها الفكرية والفنية، ولنؤسّس لحوار مستمر مع الناشرين والمؤلفين العرب في مختلف مجالات الأدب والثقافة».



برنامج متنوع

مشاركة اليونان في معرض الشارقة الدولي للكتاب تأتي تحت شعار «الأدب اليوناني.. الرحلة الطويلة»، وتتضمن برنامجاً متنوعاً من الجلسات الأدبية، والعروض الموسيقية، وورش الأطفال، وفعاليات الطهي والفنون، جميعها تهدف إلى إبراز التقاء العراقة بالحداثة في التجربة الثقافية اليونانية، وإلى تأكيد أن الثقافة هي المركب الأجمل الذي يوصل الشعوب نحو فهم أعمق لبعضها البعض.