أمسية شعرية تجمع أعضاء لجنة تحكيم «شاعر المليون»

الشارقة (الاتحاد)

شهد المسرح الرئيسي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، أمسية شعرية مميّزة جمعت أعضاء لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون»، الذين قدّموا للجمهور باقة من القصائد النبطية والذكريات في أجواء من الإبداع والتفاعل الكبير. شارك في الأمسية كلٌّ من الشاعر الكويتي حمد السعيد والناقد والشاعر الأردني الدكتور غسان الحسن، وأدارها الشاعر والناقد الإماراتي الدكتور سلطان العميمي الذي رحّب بالحضور، قائلاً إنّ الشارقة باتت الوجهة الأجمل لعشاق الأدب والشعر والمعرفة.

استهلّ حمد السعيد الأمسية بقصيدة خصّ بها إمارة الشارقة، عبّر فيها عن امتنانه للمشاركة في هذا الحدث الثقافي العالمي، وحيّا من خلالها مكانة الإمارة وريادتها الثقافية. كما قرأ الشاعر الكويتي حمد السعيد مجموعة من قصائده النبطية.

من جانبه، قدّم الدكتور غسان الحسن فقرات امتزج فيها الشعر بالذكريات، حيث شارك الحضور بمواقف طريفة من كواليس برنامج «شاعر المليون» منذ انطلاقه. كما استعاد محطات من مسيرته الأكاديمية في دراسة الشعر النبطي، متحدثاً عن أطروحته للدكتوراه في هذا المجال، ومشيراً إلى العلاقة التي جمعته بالشاعرين السعيد والعميمي داخل لجنة التحكيم، وما شهدته من حوارات نقدية وصداقة ممتدة.