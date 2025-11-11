الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«كلمات» تُطلق مجموعة منتجات فنية للقراءة للأطفال في تونس

بدور القاسمي خلال إطلاق مجموعة المنتجات الفنية (من المصدر)
12 نوفمبر 2025 01:10

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مشاركون: «دريفت إكس 2025» يعكس ريادة أبوظبي في الأنظمة ذاتية الحركة
برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول في أبوظبي

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة، رئيسة «مؤسسة كلمات»، أطلقت المؤسسة مجموعة منتجات فنية حصرية بالتعاون مع الفنان الفرنسي التونسي العالمي «إل سيد» (eL Seed)، مستهدفة استثمار ريعها بالكامل في دعم جهود مبادرة «تبنَّ مكتبة» التي تقودها المؤسسة لدعم المعرفة والقراءة للأطفال في تونس.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في بيت اللّوال بالشارقة، بحضور مجلس أمناء «مؤسسة كلمات»، ونخبة من كبار الشخصيات والوجوه الإعلامية والفنية الداعمة للعمل الإنساني والإبداع الفني. وخلال الحفل، كشفت المؤسسة عن مجموعة من المنتجات تضم أزياء وقرطاسية وإكسسوارات مستوحاة من فن «الكاليجرافيتي» الذي يشتهر به الفنان «إل سيد»، والذي يمزج بين الخط العربي التقليدي والفن المعاصر، ليحمل رسائل الوحدة والأمل والتفاهم بين الثقافات. ويُعرف الفنان عالمياً بقدرته على تحويل الجداريات والمساحات العامة إلى لوحات فنية معبّرة وأعمال ضخمة في مدن مثل لندن وباريس ودبي.
ويجسّد هذا التعاون رؤية «مؤسسة كلمات» في استدامة العمل الإنساني وتوظيف الفن في خدمة القضايا النبيلة، إذ تُعد مبادرة «تبنَّ مكتبة»، إحدى أبرز المبادرات الإنسانية العالمية التابعة للمؤسسة، والتي تهدف إلى توفير مكتبات متنقلة، تضم كل واحدة منها 100 كتاب باللغة العربية، للأطفال في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات أو النزوح أو محدودية الموارد، فتضمن حقّهم بالقراءة والوصول إلى الكتب.

التغيير الإيجابي
وفي كلمتها خلال إطلاق المجموعة، قالت الشيخة بدور القاسمي: «في كل مرة نجتمع من أجل الأطفال، نؤكد أن التعاطف لا يزال القوة القادرة على إحداث التغيير الإيجابي في العالم. تؤمن مؤسسة كلمات برسالتها في الوصول إلى الأطفال الذين قد تُغفلهم الظروف، وضمان حقهم في القراءة والتعلّم والحلم بمستقبل أفضل. 
ويجسّد هذا التعاون مع الفنان التونسي المبدع (إل سيد) قوة الشراكات الإبداعية في تحويل الرؤى إلى أثرٍ مستدام. فجماليات فنه تعبّر عن قيم الهوية واللغة والانتماء، وهي القيم ذاتها التي نعتز بها في مؤسسة كلمات. ومن خلال هذا التعاون، نُقدّم وعداً بأن يحمل مزيد من الأطفال الكتب بين أيديهم، وأن يكتشفوا من خلالها عالماً من الفرص والإلهام».

مستقبل أفضل
من جهته، قال الفنان «إل سيد»: «إن العمل مع (مؤسسة كلمات) يتجاوز الإبداع الفني، ويستخدم الفن كوسيلة للتأثير الإيجابي وإحداث التغيير الاجتماعي، إذ نطمح بهذا التعاون أن نجمع بين الثقافة والتعلّم والتعاطف والتراحم، ونمكّن الأطفال من رؤية العالم بعين الفضول والخيال. فتسهيل الوصول إلى المعرفة لا يكتفي بإلهام الناشئة فحسب، بل يؤسس لجيل قادر على إعادة تشكيل واقعه وبناء مستقبل أفضل لمجتمعاته».
ومنذ انطلاقها، نجحت مبادرة «تبنَّ مكتبة» في توزيع أكثر من 180 مكتبة متنقلة، استفاد منها أكثر من 100 ألف طفل في 27 دولة، بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية، ويُخصَّص كامل ريع مبيعات منتجات التعاون مع «إل سيد» لدعم مبادرة «تبنَّ مكتبة»، وتمكين الأطفال في تونس من الوصول إلى القصص وموارد المعرفة.

عرض المجموعة
تُعرض المجموعة الكاملة للمنتجات الفنية الحصرية في جناح المؤسسة ضمن فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2025 في «مركز إكسبو الشارقة» حتى 16 نوفمبر 2025، كما ستكون متاحة أيضاً عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة كلمات www.kalimatfoundation.ae، حيث يمكن للزوّار اقتناء قطع فنية تعبّر عن القيم الإنسانية، وتسهم مباشرة في ضمان حق كل طفل في القراءة والتعلم.

الإمارات
الشارقة
بدور القاسمي
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
معرض الشارقة
تونس
مؤسسة كلمات
آخر الأخبار
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
الرياضة
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
اليوم 13:26
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©