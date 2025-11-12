فرنسا تُشغّل أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية أثناء القيادة

في إنجاز يُعد الأول من نوعه عالميًا، أعلنت فرنسا عن تشغيل أول طريق سريع قادر على شحن السيارات الكهربائية لاسلكيًا أثناء القيادة. يقع المقطع التجريبي بالقرب من العاصمة باريس على الطريق السريع A10، ويمتد لمسافة 1.5 كيلومتر، حيث يمكنه تزويد السيارات والحافلات والشاحنات بالطاقة أثناء سيرها دون الحاجة إلى التوقف.





ووفقاً لموقع "The Indian express" تم اعتماد الطريق الجديد من قبل مختبرات جامعة غوستاف إيفل المستقلة، يعتمد على نظام متطور يوفر قدرة كهربائية تفوق 200 كيلوواط بشكل مستمر وتصل إلى 300 كيلوواط كحد أقصى، وهي قدرة تضاهي ما تقدمه أسرع محطات الشحن في العالم مثل شواحن Tesla V3 Supercharger.







كيف تعمل التقنية؟



تحت سطح الأسفلت، تم دمج ملفات نحاسية تولّد مجالًا مغناطيسيًا يمكنه نقل الطاقة إلى السيارات الكهربائية المزوّدة بمستقبلات خاصة. هذه العملية تشبه إلى حد كبير طريقة الشحن اللاسلكي في الهواتف الذكية، ولكن على نطاق أكبر بكثير. وبفضل استخدام المجال المغناطيسي، يمكن للنظام العمل في جميع الظروف الجوية، سواء تحت المطر الغزير أو الثلوج أو الجليد، دون أي تأثير على الأداء أو السلامة.



شحن سريع ومدى أطول



أظهرت الاختبارات الميدانية أن الطريق قادر على إضافة مدى كبير للسيارات في غضون دقائق معدودة، مما يساهم في حل إحدى أبرز المشكلات التي تواجه المركبات الكهربائية اليوم، وهي محدودية المدى. كما يمكن أن تتيح هذه التقنية للمركبات الكهربائية السفر لمسافات أطول دون الحاجة إلى توقفات متكررة أو بطاريات ضخمة وثقيلة، مما يخفض تكاليف الإنتاج ويقلل الوزن والانبعاثات.

وتم تطوير الطريق التجريبي من قبل شركة Electreon، بالتعاون مع وزارة النقل الفرنسية، ضمن خطة وطنية طموحة تهدف إلى إنشاء 9,000 كيلومتر من الطرق الكهربائية القادرة على الشحن اللاسلكي بحلول عام 2035. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تسريع التحوّل نحو النقل النظيف وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في فرنسا وأوروبا.



إسلام العبادي(أبوظبي)