الجمعة 14 نوفمبر 2025
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

ياسر دُحى ونجاة الظاهري.. قصائد على أوتار القانون

13 نوفمبر 2025 20:51

الشارقة (الاتحاد)
في ليلةٍ امتزج فيها الشعر بالموسيقى، واللغة بالنغم، احتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب أمسية بعنوان «شِعر ووتر» نظمها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ضمن فعاليات دورته الـ44، جمعت بين الشاعرين ياسر دُحى ونجاة الظاهري، على أنغام آلة القانون التي عزفتها بإتقان الفنانة سمية بو خشم.
استهلّ الشاعر ياسر دُحى، رئيس تحرير مجلة "حوّريت" الثقافية، الأمسية بنص من مجموعته «على حافة الورق»، قدّم فيه حواراً متخيلاً مع الشاعرين الراحلين أحمد راشد ثاني وأحمد عسل، مستعيداً عبره علاقة الشعر بالذاكرة والغياب.
وتنوّعت قراءاته بين نصوص وجدانية وتأملية، من بينها قصيدته «أنا الفلق»، وقصيدته المهداة للشاعر أنور الخطيب بعنوان «في مقهى أم القيوين»، وأخرى لروح والده بعنوان «يا أبتِ»، وصولاً إلى «شجر وشجرات» التي يقول في مطلعها: «هي حبرٌ يسقط في المجاز ويرى.. لا يضيء بل يُضاء به».
من جانبها، أمتعت الشاعرة نجاة الظاهري الجمهور بمجموعة من قصائدها التي جمعت بين الرهافة والصدق الإنساني، فافتتحت قراءاتها بقصيدة «قمر الشعراء»، واختتمتها: «بالعطف يخلد صاحبُ العلياء».
ثم قدّمت قصيدة «ككلّ المساكين» التي ترسم فيها ملامح إنسان بسيط يمضي في الحياة بعفوية، واختتمت بنصٍ يحمل روح التفاؤل بعنوان «لن ينتهي العمر قبل الفرحة الكبرى.. قبل الوصول إلى حلمي».
ورافقت العازفة سمية بو خشم قراءات الشعراء بعزفٍ حيّ على آلة القانون، لتتحوّل القصائد إلى نغم بصري وسمعي في آنٍ واحد.

