الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026

الشارقة (الاتحاد)



تحتفي العاصمة البولندية وارسو بالثقافة الإماراتية والعربية، باختيارها إمارة الشارقة ضيفَ شرف معرضها الدولي للكتاب لعام 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو المقبل، وذلك تقديراً لمكانة الإمارة الثقافية ومشروعها العالمي في دعم صناعة المعرفة ومدّ جسور التواصل الإنساني والحوار الحضاري بين الشعوب والثقافات. وجاء الإعلان عن الاستضافة، خلال فعاليات الدورة الـ44 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، عقب توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الشارقة للكتاب ومؤسسة التاريخ والثقافة، المنظمة لمعرض وارسو الدولي للكتاب، وقّعتها بحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني، مديرة إدارة الفعاليات والتسويق في الهيئة، وياسيك أوريل، مدير معرض وارسو الدولي للكتاب، ونائب رئيس مؤسسة التاريخ والثقافة.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب: «يمثل اختيار الشارقة ضيفَ شرفٍ لمعرض وارسو الدولي للكتاب، تأكيداً جديداً على مكانتها عاصمةً عالميةً للكتاب والمعرفة، ومركزاً ثقافياً فاعلاً ومؤثراً، له دوره في وصل الشرق بالغرب عبر الكلمة والفكر والإبداع. وهو في الوقت ذاته، تتويج لمحطة جديدة من المنجزات، في مسيرة الارتقاء بالمعرفة، التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ليجعل الثقافة العربية حاضرةً وفاعلةً في المشهد الإنساني العالمي، ومنصةً للحوار البنّاء بين الحضارات.

ومن خلال مشاركتها في معرض وارسو، تواصل الشارقة أداء رسالتها في نقل الثقافة العربية إلى فضاءات جديدة، وتعريف القرّاء والناشرين حول العالم بثراء الإنتاج الفكري العربي وتنوّع تجاربه، وترسيخ حضوره في ميادين الفكر والإبداع بوصفه مساهماً أصيلاً في بناء المعرفة الإنسانية».

من جهته، قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «يمثل اختيار الشارقة ضيفَ شرف معرض وارسو الدولي للكتاب، تقديراً للرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي جعل من الكتاب والمعرفة وسيلتين لتعزيز التواصل الإنساني، لذلك ستعمل هيئة الشارقة للكتاب على إعداد برنامج متكامل خلال المشاركة المقبلة، يُبرز التجربة الثقافية للإمارة، ويعزّز حضور الإبداع الإماراتي والعربي في المشهد الأوروبي، من خلال سلسلة من الفعاليات والجلسات والحوارات التي تجمع الكتّاب والناشرين والمترجمين، إذ نتطلع دائماً بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إلى توسيع نطاق التعاون الدولي في صناعة الكتاب، وتأكيد مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للثقافة والنشر والحوار الحضاري».



علاقات راسخة

من جانبه، قال ياسيك أوريل، مدير معرض وارسو الدولي للكتاب، نائب رئيس مؤسسة التاريخ والثقافة: «اكتسب التعاون بين بولندا ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة بُعداً جديداً ومُلهماً، ولا سيّما الشارقة، التي تولي الثقافة اهتماماً عميقاً، حيث سيمنح حضورها في وارسو دفعة لتأسيس علاقات دائمة بين الكتّاب والناشرين والوكلاء والقرّاء من البلدين، وهذا إلى جانب كونه حضوراً يحتفي بالأدب الإماراتي الذي تمثله الشارقة».

وأضاف: «سعداء للغاية بترحيبنا بالشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، وواثقون أن هذا الحدث الأدبي سيسهم في التقريب بين ثقافاتنا ومجتمعاتنا، ليكون جسراً رمزياً يجمع الكتّاب والناشرين والقرّاء، ويطلق العديد من المبادرات القيّمة التي ستمنحنا فهماً أعمق لغنى ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها، وللطاقة الإبداعية التي تتميز بها الشارقة، ونحن نتطلع باهتمام للتعرّف على التقاليد وسماع القصص التي ستحملها الشارقة إلى وارسو في هذه الرحلة الأدبية المدهشة».



مشاركات متميزة

وتأتي استضافة الشارقة ضيفَ شرفٍ معرض وارسو الدولي للكتاب، استكمالاً لمسيرتها في تمثيل الثقافة العربية في أبرز معارض الكتب العالمية، بعد مشاركات متميزة في مدريد وباريس وساو باولو وبولونيا وسيول، وغيرها، لتواصل الإمارة دورها جسراً للتفاعل الإنساني والثقافي بين الشعوب، وتجسّد رسالتها في تأكيد قوة الكلمة وقدرتها على توحيد الأمم والثقافات.