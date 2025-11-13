الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد لقاء «بودكاست أسمار» الأدبي

سلطان بن أحمد القاسمي خلال حضوره لقاء «بودكاست أسمار» (وام)
14 نوفمبر 2025 02:01

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«كأس أبوظبي الإسلامي».. الوحدة يلتقي خورفكان والشارقة يترقب زيارة العين
منصور بن زايد يطلع على الخطط الاستراتيجية لتنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الخميس، لقاء «بودكاست أسمار» الأدبي، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في قاعة الفكر بمركز إكسبو الشارقة.
تحدث في اللقاء مقدم البودكاست الدكتور فيصل الشهراني والشاعران عبدالله العنزي وحسني مالك، حيث ناقشوا عدداً من الموضوعات حول الشعر العربي واستخداماته وتأثيره الكبير في الحياة العربية، ودوره الإعلامي والثقافي، وارتباط المجتمع العربي به على الدوام.
وتناول المتحدثون تعبير وبراعة الشعراء العرب في قصائدهم ودواوينهم من خلال رحلة إلى عمق الشعر العربي، مثل المتنبي وأبي فراس الحمداني إلى أبي تمام والبردوني وأحمد شوقي وغيرهم من الشعراء العرب من مختلف العصور، وتنوعت الأشعار بين الحب والغزل والرثاء ووصف الحيوانات، مثل الأسد والحمام، والحروب والشجاعة والهجاء، والحكمة والابتسامة في الشعر العربي والحزن، وقدموا نماذج متنوعة لعدد كبير من الشعراء من عصور مختلفة.
وناقش المتحدثون براعة الشعراء العرب في الاستخدامات اللغوية البديعة في قصائدهم، مثل استخدام الأسماء كاملة أو الدمج بين غرضين متضادين مثل الغزل، ووصف مشاهد القتال أو الموت، وذلك دون اختلال في الإيقاع أو المعنى.
كما قدم المتحدثون مجموعة من القصص في حياة عدد من الشعراء كانت سبباً في تأليف قصائد شهيرة، إلى جانب المقارنات بين أشهر قصائد الشعر العربي التي ناقشت موضوعاً واحداً، وأبرزت تميز كل شاعر، خاصة في التعبير عن المشاعر الإنسانية مثل الحزن ورثاء النفس والمدح.
وكان عبدالله العنزي قد ألقى في بداية اللقاء قصيدة في حبّ الشارقة عبّر فيها عن حبه وامتنانه للشارقة، والتي أصبحت تمثل علامة فارقة في الفكر والمعرفة للمفكرين والشعراء والمثقفين كافة بفعالياتها ومناسباتها الأدبية المتواصلة.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
آخر الأخبار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
علوم الدار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
اليوم 13:20
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
علوم الدار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
اليوم 13:17
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©