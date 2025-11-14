السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

فنانتان من أصحاب الهمم يرسمْنَ القراءة بريشة الإرادة

بلال المرديني يتوسط عائشة الشامسي وفاطمة سبيل مع أعمالهما الفنية (من المصدر)
15 نوفمبر 2025 01:07

الشارقة (الاتحاد)

احتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ44، ورشة رسمٍ حرّة بعنوان «أهمية القراءة»، شاركت فيها فنانتان من نادي دبي لأصحاب الهمم، مؤكدة هذه الورشة رؤية الشارقة في دعم الشمول الثقافي وتمكين المواهب من مختلف الفئات.
جاءت المشاركة عبر الفنانتين عائشة الشامسي وفاطمة سبيل، حيث تنتمي الأولى إلى الفئة الحركية، والثانية إلى الفئة السمعية، وقدّمتا معاً مشهداً يلخّص معنى الإرادة حين تتحوّل إلى فنّ، وجهّزت الفنانتان قبل بدء الورشة الرسم المبدئي للوحات بالرصاص، ثم بدأت كل واحدة منهما رحلة تنفيذ لوحة تعبّر عن أهمية القراءة في حياة الإنسان. يقول بلال المرديني، الفنان التشكيلي والمسؤول عن مركز الرسم في نادي دبي لأصحاب الهمم: «نشعر بفخرٍ كبير لمشاركة نادي دبي لأصحاب الهمم في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، فقد منحنا تلك المساحة لإظهار قدرات أعضائنا الإبداعية لجمهور المعرض، أنا فخور بعائشة وفاطمة، بما قدّمتاه من التزامٍ وجمالٍ وإصرار، وأتمنى أن تصل رسالتهما إلى كل من يظن أن الإبداع له حدود».
ومن جانبها، أوضحت سميرة بن حمزة، من إدارة الأنشطة المجتمعية بنادي دبي لأصحاب الهمم، أن هذه المشاركة تأتي انسجاماً مع رؤية النادي الهادفة إلى إبراز مواهب أصحاب الهمم وإنجازاتهم، وتعريف المجتمع بدورهم الفعّال في المشهدين الثقافي والفني.

