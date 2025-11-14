«اصنع غلاف كتابك».. في جناح «مجلس الإمارات للإعلام» بـ«الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

يستوقف جناح «مجلس الإمارات للإعلام»، زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والأربعين، المنعقدة تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، بتجربة فنية مبتكرة تجمع بين الفن والذكاء الاصطناعي، وتحول العلاقة بين القارئ والكتاب إلى مساحة تفاعلية يعيش فيها الزائر لحظة المؤلف والمصمم في آنٍ واحد.

في مدخل الجناح، تقف شاشة كبيرة تحمل عنوان «اصنع غلاف كتابك»، تدعو الزوار إلى كتابة عنوان يختارونه بحرية، ليشاهدوا خلال ثوانٍ كيف يتحول النص إلى غلاف فني نابض بالحياة، يصوغه النظام الذكي بناءً على الكلمات المختارة، في مزيج بصري يجسد روح الفكرة أو المشاعر التي تختزنها العناوين.

التجربة التي تجمع الفكر الإنساني بالذكاء الاصطناعي، لا تهدف إلى إنتاج كتاب مادي، بل إلى إحياء اللحظة الوجدانية بين الإنسان والكتابة، وإعادة الغلاف إلى مكانته الأولى بوصفه عتبة للخيال وبوابة للقصص التي لم تُروَ بعد. يقول النص المطبوع في واجهة المنصة: «دع غلافك يتجسد بروح كتابك».

ومع تفاعل الزوار من مختلف الأعمار، تملأ وجوههم الدهشة والابتسامة وهم يشاهدون أفكارهم تتحول إلى صور أمام أعينهم، في مشهد يعبّر عن كيف يمكن للتقنية أن تعيد إشعال الحلم بالكتابة والإبداع.