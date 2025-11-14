السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

لطيفة بنت محمد تلتقي مساعد وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية

لطيفة بنت محمد خلال لقائها راكان بن إبراهيم الطوق (وام)
15 نوفمبر 2025 01:07

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي راكان بن إبراهيم الطوق، مساعد وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش جدول أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الثقافي وأبرز الإنجازات الثقافية التي حققتها كلّ من دبي والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز منظومة المتاحف وتطوير الكفاءات الوطنية، ما يسهم في ترسيخ دور الثقافة كركيزة أساسية في التنمية المستدامة، والحفاظ على التراث المادي وغير المادي.
وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أهمية توطيد الشراكة بين البلدين والشعبين الشقيقين لتحقيق نمو ونهضة القطاع الثقافي والإبداعي. وأثنت سموّها على جهود المملكة العربية السعودية في تكريس الثقافة، بعناصرها المادية وغير المادية، كركيزة أساسية ضمن استراتيجياتها الهادفة إلى تطوير القطاع الثقافي والإبداعي والنهوض به.

