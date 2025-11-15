«جَوَلان» يتناول الشعر النبطي وتحولات المشهد الثقافي الخليجي

الشارقة (الاتحاد) قدّم الإعلامي محمد الشثري حلقة جديدة من بودكاست «جَوَلان»، استضاف خلالها الشاعر القطري حمد البريدي المرّي، وذلك ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، حيث بُثّت الحلقة من محطة «البودكاست» التي يحتضنها المعرض هذا العام لأول مرة في تاريخه، لمواكبة تنامي ثقافة البث الصوتي في المنطقة.

وخلال اللقاء، عبّر البريدي المرّي عن سعادته بالمشاركة في البودكاست، قائلاً إنّ له تأثيراً واسعاً في المشهد الثقافي العربي، معرباً عن فخره بأن يكون أحد ضيوفه في هذا المحفل الأدبي.

وتناول الحوار العديد من القضايا الشعرية، من بينها تأثير البيئة القديمة على النتاج الشعري المعاصر، ومدى قدرة الجيل الحالي من الشعراء على منافسة قصائد الأجيال السابقة. وأكّد البريدي أنّ الشعر النبطي يعيش اليوم عصره الذهبي، فيما يحتل الشعر الفصيح المرتبة الثانية من حيث الانتشار والتأثير على حدّ قوله. كما استعرض تجربته الشخصية في كتابة الشعر، وتأثره بعدد من الشعراء البارزين، وفي مقدمتهم والده، إلى جانب الشاعرين السعودي عبد الله بن عون والإماراتي حمد بن علي المدحوس. وأوضح محمد الشثري أن بودكاست «جَوَلان» يُعنى باستضافة شخصيات متنوعة من مجالات الفكر والأدب والثقافة والبحث الأكاديمي، لتسليط الضوء على تجاربهم الشخصية والإبداعية، مضيفاً أن الهدف من البرنامج هو بناء أكبر مكتبة عربية مرئية ومسموعة في السير الذاتية، من خلال حلقات توثّق تجارب مؤثرين يتحدثون عن رموز أخرى ألهمت مسيرتهم.

وأشار إلى أن البودكاست تناول حتى الآن أكثر من 60 شخصية عربية وعالمية من مختلف المجالات الثقافية والإنسانية. وختم الشثري حديثه بالإشارة إلى أن تسجيل الحلقة في معرض الشارقة الدولي للكتاب جاء بهدف إثراء الحراك الثقافي في المعرض، وإتاحة الفرصة لجمهور الزوار لمشاهدة كواليس إعداد وتسجيل البودكاست عن قرب، والتفاعل مع الضيوف والمقدّمين ضمن أجواء أدبية تجمع بين التراث الثقافي والتوجهات الإعلامية المعاصرة.

