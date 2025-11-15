لطيفة بنت محمد تلتقي رئيسة صندوق تنمية الثقافة والفنون في أوزبكستان

دبي (وام)

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، سعادة غاياني أوميروفا، رئيسة صندوق تنمية الثقافة والفنون في جمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، الذي عقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واستضافته دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعميق التعاون في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، المحرك الحيوي للنمو الاقتصادي والابتكار والتعبير الثقافي.

وتركزت المناقشات على أهمية تعزيز الاقتصاد الإبداعي كأولوية وطنية مشتركة، مع سعي كلا البلدين لتوسيع الفرص أمام المواهب الإبداعية ورواد الأعمال والصناعات الناشئة.

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الروابط الثقافية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان متجذرة في تاريخ من التبادل على طول طريق الحرير، الذي جمع بين الشعوب والأفكار والحرف والتقاليد الفنية عبر القارات.

وأكدت أن هذا الإرث المستمر يواصل إلهام التعاون بين البلدين، فيما يسعيان لبناء منظومات حديثة قائمة على المعرفة والإبداع والانفتاح.

وأكدت سموها أهمية تمكين المواهب وتهيئة بيئات داعمة تتيح للشباب المبدعين الفرصة للتفوق والازدهار، وشددت على دور البلدين في دعم الأجيال الجديدة من الفنانين والمصممين والممارسين الثقافيين، وخلق فرص ترفع أصوات الإبداع على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفتت سموها إلى أن الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي ليس مجرد ضرورة اقتصادية فحسب، بل هو أيضاً ضرورة ثقافية للحفاظ على الهوية، وتعزيز الابتكار، وصياغة مستقبل تكون فيه الثقافة والإبداع جسوراً تصل بين المجتمعات.

حضرت اللقاء معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومنى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في «دبي للثقافة».