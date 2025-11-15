الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

لطيفة بنت محمد تلتقي وزير الثقافة المصري على هامش مؤتمر «آيكوم دبي 2025»

لطيفة بنت محمد تلتقي وزير الثقافة المصري على هامش مؤتمر «آيكوم دبي 2025»
15 نوفمبر 2025 20:15

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، وذلك على هامش المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025» الذي عُقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واستضافته دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وهنّأت سموها وزير الثقافة المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد واحداً من أبرز الصروح الثقافية والحضارية في العالم، مؤكدة أنه يشكّل نموذجاً مُتفرداً للتواصل الحضاري، ويتجاوز مجرد كونه فضاءً لعرض المقتنيات والكنوز الأثرية، ليعيد تعريف مفهوم المتاحف بصفته مركزاً للحوار الثقافي والبحث والتعليم، ومنصة عالمية للحوار بين الثقافات تُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رائد في حفظ التراث الإنساني وصونه للأجيال القادمة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين دبي ومصر ودعم الشراكات في مجالات المتاحف والفنون والتراث، وتبادل الخبرات المتخصصة في حفظ وصون الآثار.
وأكد الجانبان أهمية تبادل المعرفة بين المؤسسات الثقافية، ما يُسهم في إبراز الدور الحيوي للثقافة في مدّ جسور التفاهم بين المجتمعات والشعوب.
حضرت اللقاء معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ورئيسة اللجنة التنظيمية لآيكوم دبي 2025، ومنى القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في «الهيئة».

لطيفة بنت محمد
دبي
الإمارات
لطيفة بنت محمد بن راشد
مؤتمر آيكوم
وزير الثقافة المصري
مصر
هيئة الثقافة والفنون
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©