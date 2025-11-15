الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

أمل السهلاوي: الشِّعر مساحة عبور نحو الذات

أمل السهلاوي: الشِّعر مساحة عبور نحو الذات
15 نوفمبر 2025 19:56

الشارقة (الاتحاد)
قدّمت الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أمسية شعرية استثنائية نظّمتها مجموعة «كلمات»، حلّقت خلالها الشاعرة الإماراتية أمل السهلاوي بالحضور في عوالم شعرية تمزج بين الحس الإنساني والتأمل الفلسفي، وتستعيد قيم الشِّعر بوصفه وسيلة للارتقاء بالذات وتحدي المنطق وكسر تعقيدات الحياة اليومية.
استهلّت الشاعرة هبة الشريقي الأمسية بالتعريف بتجربة السهلاوي وأبرز محطاتها، ومنها مجموعتها الشعرية «كان علي أن أؤجلك»، وكتابها النثري «أهلاً بك في القطار الليلي – للأفكار التي تنام»، والذي اختارت منه السهلاوي مقاطع قدّمتها كـ «لعبة ذهنية» مع الجمهور، معتبرة أن القراءة تصبح أكثر متعة حين تُقدَّم عبر مستويات متعددة من المعنى والخيال. وتفاعل الحضور مع باقة من مقولاتها المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تستهل الأمسية بعدد من القصائد.

وقدّمت السهلاوي رؤيتها للشِّعر بوصفه «أوسع فضاءات الإنسان»، قائلة: «نحاول عبر الشعر تحدي المنطق، والتحرُّر من الأسقف التي يفرضها العمر، فيما يظل الشعراء أصحاب الأرواح الكبيرة الأكثر محاولة لكسر هذه الحدود بقوة الكلمات».
وأوضحت أن الكتابة الشعرية «فعل تشافٍ وبحث عن حياة إضافية»، مشيرة إلى أن الإنسان، حتى في أكثر لحظات انشغاله بالماديات، يحتاج إلى قصيدة تُعبِّر عنه في لحظة فقد أو ضعف.
وقالت السهلاوي إنها تُعرِّف نفسها دوماً كشاعرة رغم تعدد مسؤولياتها المهنية والعائلية، مؤكدة أن الشِّعر جزء أصيل من يومياتها».
وأضافت أن نصوصها النثرية القصيرة، التي لاقت انتشاراً واسعاً، بدأت كنوع من «الأرشفة الذاتية»، قبل أن تتحول إلى جسر يربطها بالقراء، لأنها تمسّ المشترك الإنساني من قوة وضعف وخذلان وتشاف.

أمل السهلاوي
أمسية شعرية
معرض الشارقة الدولي للكتاب
