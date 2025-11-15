الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مكتبات الشارقة» تستضيف «نادي كلمة للقراءة»

جانب من الجلسة (من المصدر)
16 نوفمبر 2025 01:50

الشارقة (الاتحاد)

استضاف جناح «مكتبات الشارقة العامة»، المشارك في فعاليات الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، جلسةً «نادي كلمة للقراءة» التابع لـ «مركز أبوظبي للغة العربية». وناقش أعضاء النادي كتاب «نحو تقشف سعيد» للكاتب والمفكر والفيلسوف الفرنسي من أصول جزائرية بيير رابحي، والصادر عن مشروع «كلمة» للترجمة عام 2024، بترجمة الفنانة والكاتبة والمترجمة السورية إينانة محمد الصالح.
وأدارت الجلسة روضة المنصور، من «إدارة المكتبات المتخصصة» في مركز أبوظبي للغة العربية، إلى جانب غيث الحوسني، عضو فريق الفعاليات والبرامج بإدارة «مكتبات الشارقة العامة» ومسؤول جناح مكتبات الشارقة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة عدد من أعضاء «نادي كلمة للقراءة».
وأكد المشاركون في الجلسة أن عنوان الكتاب الذي ينتمي إلى العلوم الاجتماعية، وهو «نحو تقشف سعيد» يجذب القارئ ويثير فضوله، كما استعرضوا محتوياته التي تنقسم إلى 4 أجزاء، أولها «بذور التمرد»، ويتضمن 3 فصول «أنشودة الحداد»، «الوهم»، و«تدهور العالم الفلاحي»، إلى جانب الأجزاء الأخرى «هل الحداثة خدعة؟»، «التقشف حكمة الأسلاف».
واتفق المشاركون على سهولة مفردات الكتاب ولغته، وسلاسة طرح الأفكار، لكن آراءهم تنوعت بين مؤيد ومعارض للأفكار التي يطرحها الكتاب. كما اتفق أعضاء النادي على أن الأفكار الأساسية والجمالية التي يطرحها تُغير مفاهيم بديهية لدى القارئ، لا سيما دلالة «التقشف» التي يقصدها الكاتب، وهي إيجابية وليست سلبية.
وبحث المشاركون توجّه الكاتب لمواجهة الحداثة التي قضت على جماليات الزراعة، إذ أصبحت الزراعة عملية استهلاكية فقط في ظل الاقتصاد الحديث القائم على الاستهلاك، إذ أصبح الإنسان الذي لا يستهلك خارج المنظومة كالمتمرد. 
كما تفاعل المشاركون في مناقشة مفهوم الاكتناز القهري، والجوانب التي تميزه عن الاستهلاك، محبة الاحتفاظ بالأشياء والذكريات، الجشع، التوثيق، الارتباط العاطفي، وغيرها من المفاهيم.

