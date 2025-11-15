الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اليونانية بيرسا كوموتسي: ارتبطت وجدانياً بالأدب الإماراتي

بيرسا كوموتسي (من المصدر)
16 نوفمبر 2025 01:50

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
الإمارات تحتفي بـ "اليوم الدولي للتسامح" وتواصل دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال

أكدت الكاتبة والمترجمة اليونانية بيرسا كوموتسي أن مشاركتها في الدورة الـ 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، تنبع من روابط إنسانية عميقة ربطتها وجدانياً بالإمارات، وذلك بعد أن ترجمت ثلاث مجموعات شعرية لمبدعين إماراتيين هم: نجوم الغانم، وإبراهيم الهاشمي، وخلود المعلا.
وقالت إنّ تجربة الترجمة لشعراء إماراتيين كانت بمثابة النافذة التي أطلّت منها على المشهد الأدبي والواقع الاجتماعي وروح المنطقة الغنية بتراثها الحضاري.
وأضافت كوموتسي، التي تشارك ضمن جناح اليونان، ضيف شرف المعرض، أن الكرم العربي، ودفء الضيافة، والرغبة الصادقة في التعرف إلى الآخر ثقافياً، كانت من أبرز ما ألهمها لزيارة الشارقة والمشاركة في هذا الحدث العالمي.
ومضت قائلة: «الترجمة والكتابة تؤثران في بعضهما تأثيراً كبيراً، فهما لا ينفصلان، بل يتكاملان ويغذي كل منهما الآخر. فالترجمة مثل الكتابة تماماً، تحتاج إلى خيال وإخلاص وفهم عميق للمعاني والدلالات الدقيقة، وهما عمليتان إبداعيتان تمنحان المترجم والكاتب معاً رضاً روحياً وجمالياً متشابهاً».
وعن مدى التشابه في الاهتمامات الأدبية بين العالمين العربي واليوناني، أوضحت كوموتسي أن هناك اهتماماً متزايداً بالأدب الكلاسيكي والشعر، لكنها تسعى من خلال مشاركتها إلى تعريف القرّاء العرب بالأدب اليوناني الحديث، قائلة: «بدأنا بتبادل العناوين والكتب الحديثة معكم، وما زلنا في اليوم الأول من المعرض، لذا نترقب مزيداً من اللقاءات والمشاريع الثقافية المشتركة».
واختتمت قائلةً: «معارض الكتب تُعد المكان الأمثل لتبادل الأفكار والرؤى، إذ تتيح اللقاء المباشر بين الشعوب وتُظهر أننا لسنا مختلفين كما نعتقد، فالثقافة، والأدب على وجه الخصوص، يوحّدان البشر ويكسران حواجز اللغة وسوء الفهم، ويؤكدان أن المعرفة جسرٌ يصل بين القلوب قبل العقول».

الأدب الإماراتي
الإمارات
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©