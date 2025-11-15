«انشر» يعرض تأثير مساراته في دعم وتطوير ناشرين محليين

الشارقة (الاتحاد)

يشارك صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، للمرة الثانية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، مُقدّماً منصة واسعة تضم 20 دار نشر من خريجي مسار «إطلاق».

ويواصل الصندوق كذلك استقبال طلبات التسجيل في مسار «ابتكار» المخصّص للشركات التقنية العاملة في قطاع النشر.

شهد جناح «انشر»، خلال المعرض، سلسلة من الورش والجلسات المهنية التي استهدفت الناشرين المشاركين، وتضمّنت عدة لقاءات، منها جلسة استضافت غوراف شريناغيش، الرئيس التنفيذي لـ «بنغوين راندوم هاوس» في الهند وجنوب شرق آسيا وعضو مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، والذي أجاب عن أسئلة مجموعة من الناشرين المتخرجين حول النمو وأفضل الممارسات في كبرى دور النشر العالمية، إلى جانب مناقشة موضوعات التسويق وبيانات الكتب.

كما رحَّب جناح «انشر» بفريق منحة الشارقة للترجمة، واستعرض آليات التقديم والاستفادة منها في نقل الأدب المحلي إلى العالم. كما نظّم الصندوق جلسة تفاعلية مع مستشاري هيئة الشارقة للكتاب حول العالم لتبادل الخبرات وفتح قنوات للتواصل مع الأسواق الدولية، إضافة إلى تنظيم حفلات توقيع إصدارات وإطلاق رسمي لدور نشر جديدة ضمن البرامج التي يرعاها.

وأكدت إيمان بن شيبة، مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، أن «انشر» جاء ليكون منصة شاملة لدعم صناعة النشر في الإمارات، بتوجيه ورؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، عبر برامج مبنية على احتياجات السوق ومصممة لمرافقة الناشر في مختلف مراحل رحلته المهنية.

وأوضحت بن شيبة أن الصندوق يعمل عبر ثلاثة مسارات رئيسية وهي مسار «إطلاق» المخصّص لتأهيل الناشرين الجدد، والذي خرّج 20 ناشراً العام الماضي ممن عادوا للمشاركة في جناح «انشر» بعد عام من تخرّجهم، حاملين نتائج ثمرة عملهم الأول في صناعة النشر، حيث يعرضون نحو 60 إصداراً جديداً تم إنتاجها خلال عامهم الأول في السوق. وقد خصّص الصندوق لهم نقطة بيع خاصة داخل الجناح لعرض كتبهم وتسهيل عملية بيعها، مع دعم لوجستي كامل وإعفاء من رسوم الإيجار، في خطوة تهدف إلى تمكينهم من التوسع والتفاعل المباشر مع جمهورهم الأول من القرّاء، إلى جانب مساري «نموّ» و«ابتكار» اللذين يكمّلان منظومة الدعم التي يوفرها الصندوق لتطوير قطاع النشر المحلّي.

وأشارت إلى أنّه في مسار «نموّ» برزت نماذج متميّزة من الخريجين الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة في المجتمع. وأضافت بن شيبة أن العام المقبل سيشهد اختيار عدد من الشركات التقنية للاستثمار فيها، وتسهيل دخولها سوق المنطقة بمنحها تراخيص ومكاتب ودعم لوجستي في الشارقة.

واختتمت بن شيبة بالتأكيد على أنّ النشر مهنة تحتاج إلى شغف ورغبة حقيقية في خدمة الكتاب والثقافة، وأن صندوق الشارقة لاستدامة النشر يسعى إلى توفير منظومة دعم متكاملة، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة صناعة النشر وتطويرها في الإمارات.