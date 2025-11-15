الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الفجيرة للثقافة والإعلام» تنظم ندوات وورشاً حول مهارات التصوير

«الفجيرة للثقافة والإعلام» تنظم ندوات وورشاً حول مهارات التصوير
15 نوفمبر 2025 22:41

الفجيرة (وام)
نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لليوم الثالث على التوالي، سلسلة من الورش والمحاضرات والندوات المتخصصة المصاحبة لجائزة الفجيرة للتصوير الضوئي بدورتها السابعة، وذلك في بيت الفن بالفجيرة في إطار جهودها لدعم المواهب الشابة، وتطوير مهارات المصورين الهواة والمحترفين.
تمثل هذه الفعاليات منصة تدريبية تُعزّز الإبداع، وتفتح المجال أمام المشاركين لاكتساب مهارات جديدة في تقنيات التصوير وأساليبه المعاصرة، بما يعزز حضور الفجيرة على خريطة الفنون البصرية.
وتشهد الفعاليات إقبالاً لافتاً من المهتمين بمجالات التصوير الضوئي، حيث يجري تقديم تجارب فنية متنوعة تجمع بين الجانبين التقني والجمالي، إلى جانب جلسات نقاشية تُسلّط الضوء على تطور فن التصوير ودوره في توثيق الهوية البصرية للإمارات.

أخبار ذات صلة
ورشة «كتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني» في «الشارقة للكتاب»
«الفجيرة للثقافة والإعلام» تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب
هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
ورشة
التصوير
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©