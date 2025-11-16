10 كتب جديدة لـ«تريندز» تناقش الإرهاب السيبراني والقوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية والتكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)



أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الشريك البحثي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ 44، عشرة كتب جديدة تناقش وتحلّل جملة من القضايا المعاصرة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن إطلاق الإصدارات العشرة الجديدة يجسّد رؤية المركز ورسالته في إنتاج المعرفة الهادفة وتقديم حلول علمية وعملية للتحديات المعاصرة، مضيفاً أن تدشينها في معرض الشارقة الدولي للكتاب ليس مجرد إضافة كمية إلى رصيد المكتبة العربية والعالمية، بل نقلة نوعية في سعي «تريندز» إلى بناء خطاب بحثي رصين، قادر على استشراف المستقبل وتحليل تعقيداته.

واستهل حفلات توقيع الإصدارات الجديدة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حيث دشَّن كتابه «الإرهاب السيبراني.. العدو غير المرئي وإعادة تشكُّل الأمن العالمي»، الصادر عن «تريندز»، ويقدم في كتابه معالجة معمّقة لظاهرة الإرهاب السيبراني، باعتبارها تحدياً غير مسبوق للأمن العالمي في عصر الثورة الرقمية.

بدورها، وقَّعت الدكتورة حنان عبدالله، كتاب «جسر الابتكار.. الربط بين القيادة والتعلّم والأثر الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الصادر باللغة الإنجليزية. من جهتها، أطلقت مريم الكويتي كتابها الجديد «العالم الرقمي والصحة الإنسانية»، الصادر باللغة الإنجليزية.

أما موزة أنور الخويطر، فوقَّعت كتابها «الدبلوماسية الثقافية الإماراتية في السياق المعاصر.. تطورها واستراتيجياتها وآفاقها المستقبلية»، الصادر باللغة الإنجليزية.

وأطلق «تريندز» كتاب «التعلم المصغر كأداة لاستشراف قيادات المستقبل»، للباحثة الإماراتية حصة بالجافلة.

كما أطلق «تريندز» أيضاً كتاب «المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في التشريع الإماراتي»، للمستشار الدكتور صقر سيف بن أحمد، ويُسلِّط فيه الضوء على خطورة ظاهرة الإرهاب العالمية التي تُهدد الأمن والسلم الدوليين، ويشدّد على أن هذه الآفة عابرة للحدود ولا ترتبط بدين أو ثقافة بعينها، وأن مواجهتها تتطلب عملاً دولياً جماعياً.

من جهته، وقَّع الدكتور ذياب غانم المزروعي كتاب «القوة الناعمة ودورها في تعزيز السياسة الخارجية الإماراتية»، الصادر عن «تريندز»، ويستكشف خلاله المسار الإماراتي في توظيف القوة الناعمة، بصفتها أداة استراتيجية.

كما دشَّن «تريندز» الترجمة الإنجليزية لكتاب «عصر اللؤلؤ من الفقر إلى الازدهار.. رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة من عصر ما قبل اللؤلؤ إلى عالم ما بعد النفط».

أما السير ليام فوكس، وزير الدفاع البريطاني الأسبق، فوقَّع الترجمة العربية لكتابه «العاصفة القادمة.. لماذا سيكتب الماءُ مسار القرن الحادي والعشرين؟»، والصادر عن «تريندز»،ويؤكد فيه أن المياه العذبة التي يحتاج إليها البشر للبقاء على قيد الحياة تشكّل 3% فقط من مجموع كميات المياه في العالم، كما أن التنافس على المياه يمكن أن يُشعل صراعات عالمية.

ودشَّن «تريندز» كتاب «مستقبل الطاقة على مفترق طرق.. الذكاء الاصطناعي والعدالة والتمويل والتحول العالمي»، ويتناول الكتاب الصادر باللغة الإنجليزية، التحول العالمي في مجال الطاقة عبر خمسة محاور رئيسية، وهي أسواق الطاقة المتجددة، وتحديات الدمج، والتمويل، وعدالة الطاقة في دول الجنوب العالمي، والدور المزدوج للذكاء الاصطناعي، ويوضح الكتاب كيف تتضافر التكنولوجيا والسياسات والتمويل لتعيد تشكيل أنظمة الطاقة، وتخلق فرصاً لتحقيق الاستدامة.