«الإمارات لحقوق النسخ» توقّع اتفاقية ترخيص مع الجامعة الأميركية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ (ERRA)، وقّعت الجمعية اتفاقية ترخيص مع الجامعة، لتكون بذلك ثاني جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على الترخيص، وأول مؤسسة أكاديمية حكومية تعتمد نموذجاً متكاملاً لحماية حقوق المؤلف وحق النّسخ في البيئات التعليمية.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، وذلك في إطار جهود الجمعية الرامية إلى تكريس بيئة أكاديمية مستدامة قائمة على الاستخدام المنظم والمسؤول للمصادر المعرفية، وضمان التوزيع العادل لعوائد المؤلفين والناشرين في دولة الإمارات وخارجها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في قطاع التعليم والبحث.



خطوة مهمة

وفي تعليقها على توقيع الاتفاقية، قالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «يمثّل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة أكاديمية واعية تحترم الإبداع وتكرّس الممارسات الصحيحة في تداول المعرفة. نؤمن في الجامعة الأميركية في الشارقة بأن صون حقوق المؤلف ليس التزاماً قانونياً وحسب، بل هو أيضاً جزء من مسؤوليتنا تجاه دعم البحث العلمي والإنتاج الفكري والمساهمة في تطوير قطاع النشر والارتقاء به».

وأشادت سموها بالدور المتنامي الذي تؤديه جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في تنظيم الاستخدام العادل للمصنفات الفكرية وضمان حقوق أصحابها، مضيفةً: «إن منح الجامعة هذا الترخيص يُرسِّخ مكانتها كصرح تعليمي رائد، ويجعل منها نموذجاً يُحتذى به في القطاع الأكاديمي داخل الدولة وعلى مستوى المنطقة».



إضافة نوعية

من جهته، أعرب محمد بن دخين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية الترخيص مع الجامعة، قائلاً: «يمثّل هذا التعاون إضافة نوعية جديدة على صعيد دعم منظومة الإبداع في دولة الإمارات، ويعكس التزام الجامعة الأميركية في الشارقة بتطبيق نموذج واعٍ وعادل لإعادة استخدام المعرفة».

وأكد أن حماية حقوق المؤلف ليست ضرورة قانونية فقط، بل تشكّل أيضاً ركناً أساسياً في بناء ثقافة تحترم الإبداع وتحتفي بالمبدعين، مضيفاً: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز شراكاتنا مع مؤسسات التعليم لتثبيت ثقافة حفظ الحقوق كأساس لرفد التعليم والإنتاج العلمي».



ضوابط قوية

وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: «تستطيع الجامعة من خلال هذه الاتفاقية مع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إتاحة المواد التعليمية داخل الحرم الجامعي وعبر الإنترنت بثقة ووضوح. فهي تُمكّن النسخ والإتاحة للمستخدمين المخوّلين في مجتمعنا، وتستلزم ضوابط قوية للمجموعات الرقمية للمقررات، وتحترم أي استثناءات تحددها الجمعية».

وتم توقيع الاتفاقية في جناح جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ ضمن فعاليات النسخة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.