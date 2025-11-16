الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«كوميديا على الهامش».. رؤية تجمع بين التلميح والنقد

غلاف كوميديا على الهامش (من المصدر)
17 نوفمبر 2025 01:01

محمد عبد السميع (الشارقة)

صدر للكاتب الصحفي محمد هجرس مسرحيته الجديدة التي تحمل عنوان «كوميديا على الهامش»، ويضم الإصدار ثلاثة نصوص مسرحية وهي: «بوابة الآخرة»، «قلبي ولايكاته»، و«رعب»، وتميزت النصوص بطرحها قضايا مجتمعية معاصرة بروح ناقدة مغلفة بالكوميديا الذكية، حيث تستعرض مشكلات اليومي والمعيشي. وقدّم محمد هجرس باتساق إبداعي رؤية تجمع بين التلميح والنقد، مستلهماً شخصيات من الطبقات الهامشية التي سبق أن تناولها في أعماله القصصية ذات الطابع الريفي، وهو ما يعزّز تسلسل مشواره الأدبي المرتبط بأدب الريف المصري وقيمه.
واستعرض الناقد عبد الفتاح صبري في مقدمة الكتاب رؤية الكاتب المسرحي محمد هجرس، واصفاً مسرحيته بأنها تسلّط الضوء على شريحة اجتماعية غنية بالتناقضات. وأشار إلى أن هجرس استخدم الكوميديا كآلية فنية لتفكيك المأساة، حيث قدّم شخصيات تبدو هزلية على السطح، لكنها تُخفي عمقاً من الألم.
اللافت في أعمال محمد هجرس المسرحية هو تقديمه لشخصيات تُجسّد الواقع بطريقة كوميدية لا تخلو من الحزن المقنع، فقد عمد الكاتب إلى بث بساطة وسخرية متعمدة في تصرفات أبطاله وشخصياته، بهدف الكشف عن تعقيداتهم النفسية التي تعكس أزمة الواقع الاجتماعي الذي تعيشه، بأسلوب يمزج بين النقد اللاذع والتسلية العميقة.
وعلَّق الرئيس التنفيذي لدار صفصافة ناشرة الكتاب محمد البعلي قائلاً: «المسرحية تأتي برؤية درامية متجدّدة تعكس قدرة المؤلف على تناول هموم الإنسان البسيط من واقع الحياة اليومية والعمل على صياغتها بكوميديا تجذب القارئ أو المتلقي»، مؤكداً أن هدف الكاتب هو تحقيق متعة فكرية وعاطفية للقارئ، دون أن يتجاهل تقديم مضمون يحمل قيم وتحديات هذا الواقع المعقد. يذكر أن هجرس وقَّع مؤخراً إصداره الجديد في «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

الكوميديا
المسرح
