الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إبداعات إماراتية في «شنغهاي الدولي لكتاب الطفل 2025»

جناح جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل
16 نوفمبر 2025 21:06

الشارقة (وام)
حملت جمعية الناشرين الإماراتيين رسالة الإبداعات الإماراتية في مجال النشر المخصص للطفل إلى العالم من جديد، عبر مشاركتها في معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل 2025 في الصين، الذي اختتم فعالياته اليوم ويُعَدُّ من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في أدب الطفل وصناعة النشر.
وتمثّل هذه المشاركة خطوة استراتيجية، وتهدف من خلالها الجمعية إلى فتح آفاق جديدة أمام الناشرين الإماراتيين للتعاون المهني مع دور النشر في آسيا، وبناء جسور ثقافية مع نظرائهم في الأسواق الآسيوية، إلى جانب إبراز المحتوى الإماراتي والعربي الموجَّه للطفل في بيئة نشر عالمية تشهد تطوراً متسارعاً.
وعقدت جمعية الناشرين الإماراتيين، خلال مشاركتها في المعرض، سلسلة من اللقاءات مع خبراء الصناعة من مختلف دول العالم، ممثَّلةً بأربعة من أعضائها، وهي دار «أجيال للنشر» ودار «حزاية للكتب المخصصة»، إضافة إلى دار «دال للنشر والتوزيع»، ودار «سُحب للنشر والتوزيع».
وتم بحث فرص التعاون في مجالات بيع وشراء حقوق نشر الكتب المخصصة للأطفال، وترجمة عناوين عالمية وصينية مختارة إلى اللغة العربية، بما يسهم في تسليط الضوء على تجارب النشر الإماراتية في أدب الطفل، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.
وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن المشاركة في معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل تأتي ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الحضور الإماراتي والعربي في المشهد العالمي لصناعة النشر، وتوسيع قنوات التواصل مع الأسواق الآسيوية التي تشهد نمواً متسارعاً في مجال كتب الأطفال.
وقال: «نحن نؤمن أن الكتاب هو جسر للتفاهم الثقافي، وأن الاستثمار في أدب الطفل هو استثمار في المستقبل والمعرفة. لذا، نحرص على ترك بصمة مميزة في أرفع المنابر الأدبية الدولية، مثل هذه المنصة التي تجمع صناع الإبداع والمعرفة من نحو ثلاثين دولة حول العالم، فاتحةً أبواب التعاون والتبادل الثقافي بلا حدود».
وأضاف: «نعمل من خلال هذه المشاركة على إيصال حكاية الطفل الإماراتية إلى مكتبات عالمية، بما يسهم في تطوير صناعة النشر، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للابتكار الأدبي، وبناء مستقبل النشر في المنطقة».

أخبار ذات صلة
«الناشرين الإماراتيين» تُطلق «برنامج تبادل الناشرين» بالتعاون مع «الشارقة للكتاب»
توقيع مذكرة تفاهم بين «الناشرين الإماراتيين» و«الاقتصاد والسياحة»
معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل
جمعية الناشرين الإماراتيين
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©