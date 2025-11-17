الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

دار "بيتر هارينغتون" تعرض أحد أندر كتب شكسبير في "فن أبوظبي"

دار "بيتر هارينغتون" تعرض أحد أندر كتب شكسبير في "فن أبوظبي"
17 نوفمبر 2025 15:45

تشارك دار بيتر هارينغتون إحدى أبرز دور الكتب النادرة في العالم في فعاليات معرض فن أبوظبي الذي ينطلق في الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الحالي في منارة السعديات بعرض النسخة الأولى من أعمال شكسبير الكاملة للبيع في معرض فن أبوظبي وأحد من أهم الكنوز الأدبية في التاريخ الحديث والمُقدّر سعره بـ 4.5 مليون جنيه إسترليني.

ويمثل ظهور هذا العمل الأدبي الفريد في أبوظبي فرصة نادرة للمهتمين باقتناء النفائس الأدبية والمؤسسات الثقافية في المنطقة للانضمام إلى نخبة المكتبات العالمية التي تحتفظ بنسخ منه، مثل مكتبة فولغر شكسبير في واشنطن والمكتبة البريطانية في لندن.

وقال بوم هارينغتون مالك دار بيتر هارينغتون إن أعمال شكسبير لا تزال قادرة على تجاوز حدود الزمان والمكان، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته هذه المجموعة في ترسيخ تأثير شكسبير على اللغة الإنجليزية.

وأضاف أن عملية طباعة المجلد الأول استغرقت ما يقارب عامين إذ جرى صف الحروف يدويا بدقة عالية وشارك في إعداده عدة صفّافين لكل منهم أسلوبه الخاص في التهجئة وعلامات الترقيم، ما جعل كل نسخة تختلف عن الأخرى بدرجات طفيفة.

وأوضح أن المجلد كان يُعد نفيسًا حتى في زمنه حيث بلغت تكلفة النسخة الواحدة ما يعادل أجر شهرين لعامل ماهر، ومن بين نحو 750 نسخة طُبعت عند صدوره لم يتبقَ اليوم سوى 233 نسخة معروفة بينها 24 نسخة فقط لا تزال في حوزة أفراد حول العالم.

المصدر: وام
شكسبير
فن أبوظبي
