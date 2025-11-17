«تريندز» يختتم مشاركته النوعية السادسة في «الشارقة الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» مشاركته النوعية السادسة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، حيث أسهم في النسخة الـ 44 كشريك بحثي رسمي، ونظم مجموعة من الفعاليات البحثية والعلمية والمعرفية التي أثرت برنامج المعرض الثقافي، الذي شهد مشاركة 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة، قدّموا ما يزيد على 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

كما أطلق «تريندز» سبعة عشر كتاباً جديداً، جسّدت رؤيته البحثية الرامية إلى دعم الثقافة والمعرفة وتعزيز ثقافة البحث العلمي في المجتمع، حيث تناقش الإصدارات جملة من القضايا والأحداث الإقليمية والدولية المعاصرة، ومنها ظاهرة الإرهاب السيبراني، وتطور الدبلوماسية الثقافية الإماراتية وآفاقها المستقبلية، والأزمات الإعلامية الرقمية، والإرهاب الإلكتروني، وفلسفة النقد الإعلامي، وتأثيرات جماعة «الإخوان» في الاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنمية المواهب البشرية.

واستقبل جناح المركز طيفاً واسعاً من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والخبراء، الذين ثمّنوا جهود «تريندز» البحثية العالمية واستراتيجيته في استشراف المستقبل بالمعرفة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إنّ مشاركة المركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام تميّزت بكونه الشريك البحثي الرسمي للمعرض، حيث قدّم الجناح نموذجاً مبتكراً جمع بين الأصالة البحثية والابتكار التكنولوجي، وشهد إقبالاً لافتاً من الزوار الذين تفاعلوا مع التقنيات الحديثة التي طوّرها المركز لعرض مخرجاته البحثية.

وذكر أن مشاركة المركز السادسة في المعرض كانت استثنائية ومؤثّرة في صناعة الحراك الفكري والثقافي، حيث قدّم المركز نموذجاً مبتكراً دمج التقنيات الحديثة بالبحث العلمي، وجعل المعرفة في متناول جميع شرائح المجتمع، مضيفاً أن إصدارات «تريندز» الجديدة جاءت تتويجاً لرحلة من العمل البحثي الدؤوب، وتأكيداً على مكانة المركز كمنصة فكرية رائدة عالمياً.

رؤى علمية عميقة

أشار العلي إلى أن المشاركة السادسة في المعرض شهدت إطلاق وتوقيع 17 كتاباً جديداً للمركز، تناولت بالتحليل والدراسة جملة من القضايا والأحداث الإقليمية والدولية المعاصرة، مقدمة رؤى علمية عميقة تعكس تميز المركز في مجال الدراسات الاستراتيجية والاستشرافية، مضيفاً أن «تريندز» حقق أيضاً إنجازاً جديداً بحصوله على جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات عن كتاب «عصر اللؤلؤ من الفقر إلى الازدهار»، مما يضاف إلى سلسلة إنجازات المركز العلمية والمعرفية.

وأوضح أن مشاركة المركز الاستثنائية في «الشارقة للكتاب» تؤكد مجدداً مكانته كمنصة فكرية رائدة عالمياً، تُسهم بشكل فعال في تعزيز المشهد الثقافي والمعرفي والعلمي، وتعزز رؤيته في نشر المعرفة وتطوير البحث العلمي وإعداد كوادر بحثية قادرة على قيادة المستقبل.

بدورها، أكدت روضة المرزوقي، الباحثة، ومديرة إدارة التوزيع والمعارض في «تريندز»، أن مساهمة المركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب، كشريك بحثي رسمي، شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور مع التقنيات المبتكرة وأدوات التكنولوجيا التي ضمّها الجناح، حيث تحولت زيارة الجناح إلى تجربة تفاعلية شاملة أثْرَت معارف الزوار وأطلعتهم على رؤية المركز النوعية.