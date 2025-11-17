الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«تريندز» يختتم مشاركته النوعية السادسة في «الشارقة الدولي للكتاب»

«تريندز» يختتم مشاركته النوعية السادسة في «الشارقة الدولي للكتاب»
17 نوفمبر 2025 17:51

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» مشاركته النوعية السادسة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، حيث أسهم في النسخة الـ 44 كشريك بحثي رسمي، ونظم مجموعة من الفعاليات البحثية والعلمية والمعرفية التي أثرت برنامج المعرض الثقافي، الذي شهد مشاركة 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة، قدّموا ما يزيد على 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية.

كما أطلق «تريندز» سبعة عشر كتاباً جديداً، جسّدت رؤيته البحثية الرامية إلى دعم الثقافة والمعرفة وتعزيز ثقافة البحث العلمي في المجتمع، حيث تناقش الإصدارات جملة من القضايا والأحداث الإقليمية والدولية المعاصرة، ومنها ظاهرة الإرهاب السيبراني، وتطور الدبلوماسية الثقافية الإماراتية وآفاقها المستقبلية، والأزمات الإعلامية الرقمية، والإرهاب الإلكتروني، وفلسفة النقد الإعلامي، وتأثيرات جماعة «الإخوان» في الاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنمية المواهب البشرية.
واستقبل جناح المركز طيفاً واسعاً من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والخبراء، الذين ثمّنوا جهود «تريندز» البحثية العالمية واستراتيجيته في استشراف المستقبل بالمعرفة.

