التعليم والمعرفة

473 عملاً فنياً من 24 دولة في «مهرجان الفنون الإسلامية»

473 عملاً فنياً من 24 دولة في «مهرجان الفنون الإسلامية»
17 نوفمبر 2025 18:58

الشارقة (وام)
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق يوم 19 نوفمبر الحالي، فعاليات النسخة الـ 26 من مهرجان الفنون الإسلامية، التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة لمدة 70 يوماً تحت شعار «سراج».
وقال محمد إبراهيم القصير، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الدائرة، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس الدائرة، وعدد من الفنانين المشاركين في المهرجان واللجان العاملة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، إن المهرجان، الذي تنطلق فعالياته الرئيسية في متحف الشارقة للفنون، سيستضيف 114 فعاليةً و473 عملاً لـ 170 فناناً من 24 دولة.
وأضاف: «تجمعنا الشارقة اليوم في دورة جديدة لمهرجان الفنون الإسلامية، هذا الحدث الثقافي والفني الذي يجسّد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في جعل الفنون رسالة حضارية تعكس جوهر الإنسان، وتشكّل جسراً للتواصل الحضاري بين شعوب العالم».
وتنطلق الدورة الجديدة من المهرجان بحُلَّة متجدّدة لتستمر في تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في بناء مشروع فني عالمي، مؤكداً أهمية إبراز الفنون الإسلامية من خلال مشاركات إماراتية وعربية وعالمية تعكس روح الانفتاح والتنوع، وتعبّر عن موقع المهرجان كمحطة فنية تجمع بين الأصالة والتجديد في آنٍ واحد.
يتضمن المهرجان عدة معارض وورش فنية ومحاضرات تستضيفها دائرة الثقافة بالتعاون مع 26 جهةً في الشارقة، من بينها بيت الحكمة في الشارقة، وكلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، واتحاد المصورين العرب، وجمعية التصوير الضوئي، وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وغيرها.
وذكر مدير المهرجان أن الفعاليات ستشمل 52 معرضاً يحتضنها متحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للخطّ، ومدرج خورفكان، وجمعية الإمارات لفن الخطّ العربي والزخرفة الإسلامية، وأماكنُ أخرى في الإمارة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تصدّرت الدول المشاركة في المهرجان، فيما توزّعت بقية المشاركات على دول أخرى مثل العراق ومصر والسعودية والسودان وسوريا والبحرين والكويت والمغرب والأردن وسلطنة عُمان، ومن دول غير عربية، منها إسبانيا وبولندا والمملكة المتحدة والأرجنتين وتركيا وكندا وهونغ كونغ وإيران وتشيلي، كما تشارك كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة بيليز للمرة الأولى في المهرجان.

مهرجان الفنون الإسلامية
الشارقة
