رابعة الحلقات المباشرة من «شاعر المليون» تنطلق اليوم

أبوظبي (وام)

تُبث في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، رابعة الحلقات المباشرة في الموسم الثاني عشر من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد».

يشارك في الحلقة، التي تُبث أيضاً مباشرة عبر القناة الرسمية للبرنامج في «يوتيوب»، الشعراء: حسام بن فياح، وعبد فهيد الشمري من السعودية، وصالح البرازي، وعمر رشيد العازمي من الكويت، وعوض العود من اليمن، وعيد العمارين من الأردن. وسيلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وأسفرت الحلقة المباشرة الثالثة التي بُثت الثلاثاء الماضي، عن تأهل الشاعر حمد محيا العيباني من الكويت إلى المرحلة التالية، بنتيجة 48 درجة من 50، فيما حصل فارس العامري السبيعي من الكويت على 45 درجة، وعمر العطاوي من السعودية على 42 درجة، وتساوى كل من سعد عمر البقمي من السعودية ومبارك حميد من المملكة المتحدة بالحصول على 41 درجة، وحصلت مريم علي محمد اليامي من السعودية على 40 درجة، ويُنتظر أن يتأهل اثنان منهم إلى المرحلة المقبلة بتصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالبرنامج.