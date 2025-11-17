متحف زايد الوطني يُطلق عضويته السنوية قبل افتتاحه الرسمي في 3 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عضويته السنوية قبل افتتاحه الرسمي في 3 ديسمبر، مُتيحاً بذلك الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع للاشتراك في هذه العضوية وحجز التذاكر.

تُوفّر العضوية السنوية تجربة مرحبة وشاملة للجميع، وتشجّع الزوّار على العودة والاستكشاف والتعرف على سرد قصة الاتحاد، والاحتفاء بتاريخ وإرث دولة الإمارات العربية المتحدة الغني وثقافتها الواسعة. ويتمتع الأعضاء بمزايا حصرية تشمل الدخول غير المحدود إلى صالات العرض والمعارض، وأولوية الحجز للفعاليات وورش العمل، ودعوات إلى العروض المسبقة الخاصة. بالإضافة إلى خصومات في محل النقوة، والمطاعم والمقاهي التابعة للمتحف.

ويمكن للزوّار الحصول على العضوية السنوية ضمن ثلاث فئات رئيسية: أولاً، العضوية الفردية: للراغبين في استكشاف تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل 210 دراهم إماراتية. ثانياً، عضوية المعلم: للمعلمين الذين يسعون إلى تعزيز تجربتهم التعليمية من خلال الاستفادة من موارد المتحف وبرامجه التعليمية وورش تطوير المهارات المهنية، مقابل 150 درهماً إماراتياً. ثالثاً، عضوية الطالب: للطلاب الراغبين في المشاركة في المعارض والفعاليات والبرامج التعليمية التي يقدمها المتحف، مقابل 150 درهماً إماراتياً. ويتيح برنامج العضوية للزوّار أيضاً فرصة الانضمام إلى مجتمع متحف زايد الوطني، والمشاركة مع تاريخ الدولة وشعبها وإرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والقيم الخالدة التي أرست دعائم دولة الإمارات العربية المتحدة.



الأسعار والدخول المجاني

سعر تذكرة الدخول العامة للمتحف تبلغ 70 درهماً إماراتياً للبالغين، فيما يحظى المواطنون من كبار السن وأصحاب الهمم ومرافقوهم، وكذلك الزوّار دون 18 عاماً بدخول مجاني، بينما يستفيد المعلمون والطلبة من سعر مخفض قدره 35 درهماً إماراتياً، دعماً لمشاركة المؤسسات التعليمية في الحياة الثقافية. ويمكن الحصول على العضوية السنوية والتذاكر استعداداً للافتتاح الرسمي للمتحف في 3 ديسمبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني: zayednationalmuseum.ae