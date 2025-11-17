مهرجان «فعاليات الشارقة» ينطلق 18 ديسمبر

الشارقة (وام)

يعود مهرجان فعاليات الشارقة في نسخته الخامسة خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر المقبل على جزيرة مسرح المجاز، ليقدّم للجمهور تجربة مميزة تجمع بين الترفيه والإبداع والفنون والثقافة.

يعد المهرجان أحد أبرز الأحداث على أجندة الفعاليات في الإمارة، إذ يستقطب العائلات والأطفال من مختلف الأعمار طوال أربعة أيام حافلة بالأنشطة والعروض التفاعلية.

كما سيشهد المهرجان الكشف عن أجندة فعاليات الشارقة لعام 2026، في إطار التزام الإمارة المستمر بدعم الحراك الثقافي وترسيخ المعرفة وتعزيز التواصل المجتمعي عبر فعاليات متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات.

يتضمن البرنامج عروضا فنية حية ومسابقات وجوائز للجمهور، تضفي أجواء من البهجة، إلى جانب مشاركة شخصية المهرجان المحبوبة «صقر» التي تلتقي الأطفال والعائلات في أجواء احتفالية خاصة.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الخامسة آلاف الزوار من مختلف إمارات الدولة، لما توفره من تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة تحتفي بروح الشارقة.