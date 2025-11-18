«تريندز» يقدم أكثر من 500 إصدار بحثي ومعرفي في «الكويت للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد) يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات للمرة الأولى في فعاليات النسخة الـ 48 لمعرض الكويت الدولي للكتاب، الذي ينظّمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تحت شعار «وطن الكتاب.. عاصمة الثقافة»، خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر الجاري، في أرض المعارض الدولية بمشرف.

وتعكس المشاركة حرص المركز على توسعة آفاق حضوره الفكري والمعرفي إقليمياً ودولياً، وترجمة رؤيته البحثية العالمية ورسالته الرامية إلى تعميق الحوار المعرفي الرصين، فضلاً عن تقديم تحليلات علمية تحلل الواقع وتعالج التحديات وتستشرف المستقبل.

ويستعرض المركز في جناحه الخاص رقم C2 بالقاعة السادسة، أكثر من 500 إصدار بحثي ومعرفي، تشمل دراسات معمَّقة في مجالات الأمن السيبراني والاستراتيجي، والاقتصاد العالمي، والتحولات الجيوسياسية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، إلى جانب تنظيم سلسلة من الفعاليات والندوات الحوارية واللقاءات الفكرية، التي تهدف إلى إثراء النقاش العام حول القضايا الراهنة التي تشغل الساحة العالمية. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إنّ معرض الكويت الدولي للكتاب يُعد منصة فكرية ومعرفية حيوية لتلاقي الأفكار وتبادل الرؤى بين الأكاديميين والمفكرين والباحثين والخبراء، مما يعزّز دور مراكز الفكر والمؤسسات البحثية في صياغة البحوث والدراسات النوعية التي تُسهم في دفع عجلة التقدم وتطوير الاستراتيجيات المجتمعية الداعمة لجهود التنمية المستدامة. وذكر أن المشاركة تأتي في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز حضوره في المحافل الفكرية العالمية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية معارض الكتاب كمنصّات استراتيجية لتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات، مضيفاً أن «تريندز» يسعى أيضاً من خلال المشاركة إلى التعريف بالخدمات البحثية والاستشارية والتدريبية المتميزة التي يقدمها، وبناء جسور التعاون والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والفكرية على المستويين الإقليمي والدولي. بدوره، أكد هزاع الحمادي، رئيس قسم المعارض في إدارة التوزيع والمعارض بـ«تريندز» الأهمية الاستراتيجية للمشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب، مبيناً أن المشاركة تنسجم مع رسالة المركز الساعية إلى نشر المعرفة الهادفة وإتاحة إصداراته أمام شريحة أوسع من المتخصصين والباحثين وجمهور القراء المهتمين بالبحث العلمي في مختلف أرجاء العالم.

من جانبه، أوضح زايد الظاهري، رئيس قسم التوزيع في إدارة التوزيع والمعارض بـ«تريندز»، أن مشاركة المركز في هذه التظاهرة الثقافية والمعرفية الكبرى تأتي تأكيداً على دور مراكز الفكر في تشكيل المشهد الثقافي والفكري العالمي، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار.

