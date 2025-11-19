تأملات ومخاطبات شعرية في «بيت الشعر» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)نظّم بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية أمس، شارك فيها كل من الشعراء: طلال الصلتي، طيبة جليل، وعلي حسن المؤلف، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وجمهور من النقاد والشعراء ومحبي الشعر. وقدم الأمسية الإعلامي أحمد شبيب. استهل الأمسية الشاعر طلال الصلتي، بقصيدة «زاهد» وفيها عبّر عن رؤيته للحياة، وعلاقته بالشعر، وتأملاته في وجوه المعاني ومراياها، بلغة شعرية تميّزت بالفخامة في الصورة والأخيلة. ثم قرأ نصاً ذاتياً، تجلّت فيه الحوارية والمخاطبة للآخر القريب. بعد ذلك، قرأت الشاعرة طيبة جليل، وهي من الجامعة القاسمية، قصائد تميّزت بعمق لغوي ورؤية فنية، من بينها قصيدة بعنوان «أكبُر» مجسّدة فيه ثقتها بالنفس، وهي تعدو إلى الأعالي بطموح تدفعه طاقة شابة للوصول إلى مدن الدهشة والجمال. واختتم القراءات الشاعر علي حسن المؤلف، الذي حلّق بنصوصه، متأملاً الحياة، وهو ينظر إليها من أفقٍ بعيد، متخذاً من اللغة وسيلة للتحليق والوصول. وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي المشاركين في الأمسية.

