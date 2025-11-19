«أناسي» تنظم حلقة نقاشية بعنوان «الإعلام وما وراء الكواليس»

فاطمة عطفة (أبوظبي)



نظمت أناسي للإعلام حلقة نقاشية بعنوان «الإعلام وما وراء الكواليس»، وذلك ضمن برنامج «موعد نقاش»، استضافت الحلقة الإعلاميات ميسون عزام مذيع أول في قناة العربية، وشروق زكريا الصحافية في جريدة «عرب نيوز»، وذلك بحضور مؤسسة «موعد نقاش» الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، والفنانة فرح بيسيسو، والكاتبة شيخة الجابري، والشاعرة ميرة القاسم، والمخرجة فاتن عبد العزيز بقناة النيل الثقافية بجمهورية مصر العربية وعضوات «موعد نقاش»، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية.

تناولت الحلقة النقاشية، التي أدارتها الإعلامية فاطمة النزوري، محاور عدة: أسباب نشر بعض الأخبار وتجاهل بعضها الآخر، ما يدور خلف الكواليس من قصص وأحداث تسرد بأسلوب مختلف إعلامياً، مدى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في صياغة الأحداث والأخبار، دور الإعلام في ظل التنافس القوي مع منصات وقنوات مواقع التواصل، التي قد تقدم تفاصيل وأخبار أسرع وخاصة في سرد ما وراء الحدث، كيفية الاستفادة من براعة الذكاء الاصطناعي في خدمة وتحقيق دور الإعلام دون المساس بالمصداقية، والتحديات الخفية التي يواجهها الإعلاميون قبل سرد ونشر القصص الإنسانية.

واستهلت النزوري الجلسة بإعلان احتفال «موعد نقاش» بذكرى تأسيسه الثامنة. وبدأت الإعلامية ميسون عزام حديثها بتسليط الضوء على تحولات المشهد الإعلامي اليوم، وتنوع أساليب السرد تبعاً للمنصات والجمهور، كما تطرقت إلى دور النقاش المهني خلف الكواليس في تحقيق التوازن بين الصدق الصحفي وجاذبية الطرح. وتناولت بالشرح دور الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وكيف أصبح شريكاً لا غنى عنه.

وأوضحت الإعلامية شروق زكريا أن الإعلام يعد نتاجاً ثقافياً يعكس قيم وتقاليد المجتمع، وأن العلاقة بين الإعلام والرأي العام متبادلة فكلاهما يؤثر في الآخر، وأن واجب الإعلامي تحري الدقة والمصادر الموثوقة للحفاظ على المصداقية، وخاصة في ظل سرعة تداول الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار المعلومات التي قد تكون مضللة.

وأشارت إلى أن سبب نشر بعض الأخبار وتجاهل بعضها الآخر يرجع إلى اعتبارات عدة، منها: مدى ارتباط الأخبار بالجمهور من حيث الأهمية والتوقيت. كما يفضل اختيار الأخبار التي تمس المجتمع وتلبي اهتمامات الجمهور.