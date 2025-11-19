الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

د. سعيد الكعبي يكتب: كلّ بعيدٍ يقترب

د. سعيد الكعبي يكتب: كلّ بعيدٍ يقترب
20 نوفمبر 2025 02:49

في بدايات العمر، نقف في طرف الحياة، نراقب الأشياء من بعيد، نرى من يضع نظارة قراءة فنبتسم بلا اكتراث، ونشاهد من يصلّي على كرسي فلا نرى في المشهد شيئاً يخصّنا، ونعلق على صديق قد زاره الصلع مبكراً، نرى العكازات في الأسواق ولا نكترث، نسمع عن ارتفاع ونزول الضغط والسكر وكأن الأمر مجرد رواية.
في تلك البدايات، نظن أن أجسادنا قلعةٌ منيعة وأن الزمن لا يملك مفاتيحها، نركض بخفة الريح، ونحسب أن الطريق طويلٌ بما يكفي لنؤجل كل تعبٍ إلى «حينٍ آخر».
تغزونا خيوط الشيب كما تغزو الفجرَ خيوط الضوء، تنخفض نبرة أصواتنا فيولد من بين حروفها حكمةٌ هادئة ووقار، ونجلس على كرسي الصلاة فنشعر بأن السجود لا يحتاج دائماً إلى ركبٍ قويّة، بل إلى قلبٍ مطمئنّ، نبحث عن نظارةٍ لا لنرى العالم فحسب، بل لنرى أنفسنا بوضوحٍ جديد.
نزور العيادات بين الفترة والأخرى، يتساقط الشعر فنبحث عن وسيلة لتعيد كثافته وسواده، وتغدو الأشياء التي كانت غريبة رفيقة وقريبة، وينظر أولادنا لما يحدث لنا ويعتقدون أنه بعيد عنهم.. تماماً كما كنّا نراه.
ندرك حينها أن هذه الأشياء لم تكن بعيدة، بل كانت تنتظرنا عند زاوية من زوايا الحياة بابتسامةٍ هادئة، نكتشف في النهاية أننا لم نُخلق لنقاوم الزمن، بل لنتعلّم منه، نخضع لقوانينه، قبولاً لحكمة الخالق في دورة الحياة.
***
أن تكبر.. لا يعني أن تضعف، 
بل إن ترى العالم بعينٍ أقلّ حِدّة، وأكثر بصيرة.
أن تمشي أبطأ، لكن بثباتٍ أجمل.
أن تتكلم أقلّ، لكن بكلماتٍ أعمق.
أن تشكر جسدك لأنه ما زال يقودك، 
وقلبك لأنه ما زال يحبّ رغم كل ما مرّ به من فصول.
* وقفة تأمل:
- هل كبرنا، أم صغرت الأشياء التي كانت تُدهشنا، والتي تجعل من كل جديد عيداً صغيراً؟
- حين نقف أمام المرآة، ما الذي يدهشنا في صورنا: نحن كما كنّا، أم نحن كما صنعنا الزمن؟
- كم من الأشياء ظنناها تخصّ الآخرين، ثم تسللت إلينا واستقرت فينا بلا استئذان؟

سعيد الكعبي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©