سالم بن عبد الرحمن القاسمي يفتتح الدورة الـ26 لمهرجان الشارقة للفنون الإسلامية

الشارقة (وام)



افتتح الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، أمس، مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية في دورته الـ 26 تحت شعار «سراج»، في متحف الشارقة للفنون.

وتجول رئيس مكتب سمو الحاكم فور وصوله، في أروقة وأجنحة المهرجان، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، ويضم مجموعة كبيرة من المعارض الفنية المعاصرة لفنانين وفنانات من مختلف الدول العربية والإسلامية من جميع أنحاء العالم.

واستمع الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي إلى شروح مفصلة من المشاركين عن أعمالهم الفنية، التي تنوعت ما بين المعمار والتركيبات الفنية والمنحوتات والزخارف والمجسمات المتحركة واللوحات والمخطوطات، وأبرزت رؤى مختلفة عن الفنون الإسلامية الحديثة ومدارسها المتنوعة في العديد من دول العالم وعكست شعار المهرجان لهذا العام.

وتعرف رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة خلال جولته في المهرجان، على ما يقدمه الفنانون من أفكارٍ مختلفة عن أعمالهم، التي أبرزت تجاربهم الفنية المرموقة والخيال الواسع الذي يتمتعون به، مما يرسخ مكانة المهرجان كحدث فني نوعي في الوطن العربي والعالم، بعدما أعاد للفنون الإسلامية حضورها المرموق إلى جانب الفنون الجميلة الأخرى.

ويشارك في المهرجان أكثر من 150 فناناً وفنانة من مختلف دول العالم، من بينهم باحثون ومتخصصون وفنانون عالميون. ويقدم 114 فعالية، تتنوع ما بين المعارض الفنية المتخصصة، والورش الفنية، والمحاضرات، تستضيفها دائرة الثقافة بالتعاون مع 26 جهة في الشارقة، ومنها بيت الحكمة، وكلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، واتحاد المصورين العرب، وجمعية التصوير الضوئي، وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وغيرها من الأماكن في الشارقة. وتشمل الفعاليات 52 معرضاً في متحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للخط، ومدرج خورفكان، وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وغيرها من أماكن العرض في إمارة الشارقة.

حضر الافتتاح إلى جانب رئيس مكتب سمو الحاكم كل من: معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، وعبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، وعائشة راشد بن ديماس، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعدد من المسؤولين والفنانين.