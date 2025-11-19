الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الكويت الدولي للكتاب»

«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الكويت الدولي للكتاب»
19 نوفمبر 2025 23:18

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في «معرض الكويت الدولي للكتاب 2025» بدورته الـ 48، التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت في الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر 2025، في أرض المعارض الدولية.
ويعرض المركز في جناحه أكثر من 550 إصداراً، من بينها 90 عنواناً جديداً، من مشروع «كلمة» للترجمة، الذي يهدف إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، ومشروع «إصدارات» للنشر العربي، الذي يُعزّز حركة التأليف والنشر العربي في مجالات الأدب والتاريخ والثقافة، و«سلسلة البصائر» للبحوث والدراسات، المخصصة لنشر الكتب الحاصلة على منح «برنامج المنح البحثية»، الذي أطلقه المركز للارتقاء بالبحث العلمي في اللغة العربية ومختلف حقولها المعرفية.
تهدف مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في المعرض، إلى توفير أبرز إصداراته للجمهور، والتعريف بتجربته الرائدة في تعزيز حضور اللغة العربية، وترسيخ مكانتها عالمياً، إلى جانب التواصل مع الناشرين، والكُتّاب، والنخب الثقافية، والاطلاع على مستجدات قطاع النشر.
 

