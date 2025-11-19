الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

افتتاح معرض «الخبرة الجمالية في حضرة فن الخط العربي»

افتتاح معرض «الخبرة الجمالية في حضرة فن الخط العربي»
19 نوفمبر 2025 23:19

الشارقة (الاتحاد)
افتتح عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية، معرض الفنان السوداني محمد مختار «الخبرة الجمالية في حضرة فن الخط العربي»، وذلك في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية. تقوم فكرة المعرض على إلقاء الضوء على جانب من تجربة مختار الشخصية، حيث يضم المعرض أكثر من 35 عملاً لعدد من الخطوط العربية، أنجزها الفنان السوداني على مدى سنوات من اشتغاله في هذا الفن العريق، منطلقاً من أرضية ذاتية، ومن خبرات الرؤية والتجارب النابعة وفق المشاعر والقراءات، التي تنقل المتلقّي من هاجس إلى آخر لتصبّ في تصورات مميزة في دنيا الحروف التي لا تنتهي عند تأملاته وفضاءاته.
وتجوّل العويس والقصير والحضور في أنحاء المعرض، مستمعين إلى شرح مختار حول الأعمال، وما تحملها من أفكار فنية وثقافية قام بالاشتغال عليها طوال سنوات، مقدماً رؤية إبداعية واسعة. وتوقف الزوّار عند عدد من اللوحات التي تميّزت بتقنيات مبتكرة ومواضيع متنوعة، ما أضفى على المعرض بُعداً جمالياً ومعرفياً يثري تجربة الحضور. وفي ختام الجولة، سلّم العويس والقصير الفنان السوداني محمد مختار شهادة تقدير، تكريماً لجهوده الفنية المبذولة، ومساهمته في إثراء المشهد الفني.
 

